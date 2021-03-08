美國前總統川普一名顧問週六表示，川普對於共和黨以他的名義募款非常氣憤，因此再度杠上自家共和黨，要求3個共和黨組織不要再以他的名義或肖像募款。
路透報導，川普的律師團週五已向共和黨全國委員會(Republican National Committee/RNC)、共和黨全國國會競選委員會(National Republican Congressional Campaign)以及全國參議院競選委員會(National Republican Senate Campaign)寄出停止並終止信函，要求這些組織停止在募款電郵與商品上使用他的名字與肖像。
這名顧問表示，川普對自己名字與肖像被當成商標使用相當敏感，對於1月6日國會大廈騷亂的彈劾案表決中，這三個組織向跑票支援民主黨彈劾川普的共和黨議員表達支持，川普也感到不滿。
川普正利用其拯救美國超級政治行動委員會(Save America SuperPAC)募款，部分在於協助精挑細選角逐2022年國會大選的共和黨候選人。其中一些人料將挑戰共和黨現任議員。
川普目前住在佛州棕櫚灘的海湖莊園，他上周日在一場保守派會議演說中，拋出2024年再度參選總統的可能性。
(中時 )
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