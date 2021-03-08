大江生醫（8436）8日宣布，將以每股29元，合計6億元收購和康生（1783）3成股權，成為單一最大股東。大江董事長林詠翔表示，大江希望能為台灣生技業打工，透過結盟、收購，攜手前進國際打世界盃。

大江8日重訊指出，此次公開收購和康生，每股收購價預定最高收購數量為20,839,500股（約為和康已發行股份總數30％），最低收購數量為3,473,250股（約5％）。

林詠翔表示，和康生的收購案是今年第一案，初期將以業務合作，另外，大江目前還有很多案子在洽談中，鎖定對象是美國和台灣。美國著眼的是產能和客戶，可以讓大江快速搶進海外市場。台灣則以多元行業的結合為主，主要是大江的產品已行銷全球56個國家，有完整的平台，可以幫國內廠商產品行銷國際。

截至2020年第三季底，大江持有和康生0.53％，此次以每股29元公開收購，將由3/10起至4/16止。以和康生8日25元計算，溢價為16％，就國內公司收購案來看，算是不錯，因此，法人認為收購應可順利完成。

(工商 )