曾獲第21屆金曲獎最佳演唱組合的大囍門主唱布朗，從2009年發行專輯後，無限期的休團，他跨進餐飲界，但始終難以忘懷最愛的音樂，他說：「在開餐廳的期間內我累積了很多朋友，很多故事，也累積了一隻狗-阿財，想重新開始做音樂，因為我有很多故事想要告訴別人，音樂就是我告訴別人的方式。」他大力號召「最強音樂玩伴」一起玩音樂，精彩內容全都記錄在全新音樂嘻遊實境秀《布朗！阿財勒？Beat & GO》。

布朗之前因為音樂路遇到瓶頸，而投入餐飲業，沒想到一路做了十年，將一氣水產經營得有聲有色，他自稱「落跑的音樂人」，其實還是默默地創作音樂，他說：「每一個人對某個地方都有特別情感，台灣有很多漂亮的山，漂亮的海，想做一首歌代表台灣的美，加入一點愛情的美，demo之前就寫好了，但想找大家幫忙讓這首歌更完整。」

布朗在第一集實境秀拜訪各路神秘好友，包含創作女神陳綺貞、宥勝、大囍門創始團員李英宏等友人提供意見。昔日團員李英宏一聽完DEMO先開玩笑說，「以前布朗在大囍門的時候饒舌超強，後來布朗自己推出專輯覺得布朗還是不要唱歌好」，但隨即話鋒一轉還是誠心讚許他在音樂的成長：「布朗現在創作韻腳編排、聲音的情感都更加成熟，非常期待他的新歌。」

好友宥勝也提供方向：「我覺得你這首歌為了這女孩到處去旅行。」只不過在這之前，一聽到布朗深情歌唱，仍忍不住吐槽笑虧：「好噁，聽他聲音好噁。」足見二人好交情不可言語。提及兩人的友情，起緣於和一群好友相約去日本玩，當時兩人同一間房，有許多共同話題，聊著聊著成為好友，布朗說：「我們熟的程度是只要我說我房間很亂，宥勝就會來幫我整理。」《布朗！阿財勒？Beat & GO》節目將於每周日21:00播出，第一集已於布朗Brown Chen官方頻道播出（https://youtu.be/BAjoCuieUJE）

布朗攜愛犬愛財上山下海 全新音樂嘻遊實境秀《布朗！阿財勒？Beat & GO》。相信音樂提供

布朗帶著新歌DEMO請好友宥勝給意見。相信音樂提供

昔日團員李英宏（右）誠心讚許布朗在音樂的成長。相信音樂提供

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