緬甸軍方於2月1日發動政變，推翻翁山蘇姬領導的文人政府，並在各地發動血腥鎮壓，迄今已造成逾60人死亡、近1800人被捕。7日該國9個具影響力的工會發布聲明，號召全國人民展開長期性罷工，目標是「全面癱瘓緬甸經濟」，罷工將到緬甸「重新恢復民主為止」。

9大工會組成聯盟並發布聯合聲明，呼籲「所有人民」自8日起展開全國性長期罷工，以癱瘓全國經濟為目標。聲明還強調，如果經濟和商業活動照常運作，只會讓軍方得益，「現在是採取行動來捍衛民主制度的時候了！」。

同日，緬國至少有6個城市爆發示威。最大城仰光的銀行、商場和工廠都暫停營運，街頭出現大批安全部隊，但民眾仍堅持出門集會。晚間8時宵禁開始後，街上傳出連續槍響。在社群網站上的影片中，還能清楚聽到閃光彈的聲音，據傳至少有100名學生被捕，在其他城市，許多參加示威的大學生也遭到拘留。

在婦女節當天，仰光有示威者在與員警對峙過程中掛出整排籠基（longyi，女性穿著的傳統筒狀裙），因為緬甸民間相信，男性從裙底下走過就會招來厄運。軍方則警告，所有參與罷工的公務員都將被解雇。

(中時 )