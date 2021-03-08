艾倫金得知獲獎忍不住哭了出來。（傳影互動提供）

韓裔導演李艾薩克鍾（Lee Isaac Chung）新片《夢想之地》（Minari），從去年日舞影展拿下評審團大獎之後，陸續拿下超過50個獎項，在3月初又奪得金球獎最佳外語片的殊榮。但是相較於金球獎，產地為美國製片公司的《夢想之地》，將有機會角逐奧斯卡所有獎項提名，而非最佳國際電影，有機會拿下奧斯卡最佳影片、最佳女配角以及最佳導演等獎項。

《夢想之地》在獲金球獎最佳外語片之後，也在韓國本土發威，本週上映以6000萬台幣的數字拿下票房冠軍。該片是講述韓裔美人在美國小鎮打拼的血淚故事，所以這部參雜韓語及美語發音的電影，也是在韓國當地繼《靈魂急轉彎》後，今年以來開票最好的好萊塢電影。

片中飾演家中小男孩大衛的艾倫金（Alan Kim），在父親為夢想農場不斷失敗的壓力之下，可以說是全家的開心果，與最厲害韓國奶奶尹汝貞鬥戲的橋段，成為該片最大亮點，讓這位初生之犢不畏虎的小演員受到許多人的喜愛。同時他也在剛出爐的美國廣播影評人協會中，奪下最佳年輕演員獎。在家中電視前面觀賞頒獎的艾倫金，忍不住哭了起來，場面溫馨可愛。電影將於4月16日在台上映。

(中時 )