今年初掀起熱潮的語音SNS「Clubhouse」中活躍的日本「聲仿」玩家們，以聲音模仿動畫人物或藝人展開無釐頭爆笑對話，頗受歡迎。而歌手一青窈7日誤闖聲仿玩家名為「藝人VIP房」的活動房間，讓所有使用者都嚇了一跳，直喊「好緊張！」

Clubhouse本月初更新，新功能亮點之一為使用者可創建特定主題的club並召集會員，已有不少使用者躍躍欲試，已活躍多時的日本「聲仿」玩家們也設立club，以聲音模仿動畫人物或藝人等的說話方式和語調，以假亂真的模仿展開無釐頭爆笑對話，吸引許多使用者聆聽。

而7日夜間一間聲仿木村拓哉、工藤靜香、小林劍道、中居正廣等知名藝人的club開始沒多久，聲仿諧星石橋貴明的玩家突然說：「大家快看，有很厲害的人物來了」，原來這位不速之客是近來在Clubhouse十分活躍的歌手一青窈。

聲仿玩家們一片慌亂中力圖鎮靜，以自己扮演的角色向跑錯房的一青窈攀談，而一青窈完全投入情境中，與各個聲仿玩家熱烈對話起來，還欣然接受邀請，評判每個玩家模仿地像不像，結果玩家們一個個開始失常、模仿七零八落，主持人不得不坦言：「窈姊，其實我們現在非常緊張！」一青窈因夜深先行離室，但為眾人帶來大驚喜。玩家們大贊她「願意陪我們一群素人同樂，實在太親切了！」

一青窈近來擔任了在大原櫻子3月12日推出的第5張專輯《l》中收錄的〈#還是應該再多〉全新專輯版作詞，在紀念去年病逝的資深音樂人筒美京平的作品重唱致敬專輯《筒美京平SONG BOOK SPECIAL SITE》當中，一青窈也重新演繹了岩崎宏美1978年的名曲〈Cinderella Honeymoon〉。一青窈常參與Clubhouse音樂相關的活動房中，除自己受邀與歌迷們對話外，也以聆聽者身份參與其他音樂人的對談、演奏，7日在Clubhouse舉行的Beatbox Battles節奏口技賽也見到一青窈身影。

(中時 )