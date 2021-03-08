台南水情吃緊，曾文水庫4日蓄水量約7709萬立方公尺，蓄水率約15％。（南區水資源局提供）

缺水、缺電議題近日引發高度關注，外界也擔憂科學園區用水問題，經濟部長王美花則說出可在旱災期間鑿井使用，此言一出，在網路掀起熱議，引發網友嘲諷不如「鑽木取火」。國民黨立委鄭麗文今(8日)忍不住笑稱，「真是快要崩潰，怎有這樣官員跟政府...」。

鄭麗文8日在中視新聞節目《庶民大頭家》中談到，台灣從北到南幾乎所有水庫蓄水量只剩不到20%，大家看了會不會覺得非常心酸，然後政府到現在才開始緊張，會不會太慢？太後知後覺呢？至於，在全台水庫乾涸、經受百年大旱之際，經濟部長王美花稱科學園區可「鑿井取水」，並解釋這是旱災時不得已的短期措施。

對於王美花的說法，鄭麗文感到質疑，「鑿井只是應急而已嗎？我有聽錯嗎?就連網路上大家也罵翻，難道缺電要鑿壁取光嗎？」話一說到此，她也忍不住笑說，「真是快要崩潰，怎有這樣官員跟政府...」。

另外，中南部缺水，農委會農田水利署商請大甲鎮瀾宮7日舉辦祈雨祭典，廟方遵循古制，於廟埕搭建祈雨壇，依道教科儀，祈求天降甘霖。但鄭麗文質疑「農委會主委陳吉仲、農田水利署長蔡昇甫卻沒有出現，這樣子對嗎?」

針對政府相關作法，鄭麗文更說，「現在是已經這叫跨時空的那個劇情，從清朝來到現代嗎?是一齣跨越劇嗎?」

(中時新聞網)