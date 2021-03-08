香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會8日就3起疑似與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告舉行會議，稱迄今接獲2起死亡及2起須轉往加護病房個案，經審視一致認為其中1起死亡與2起危殆個案，與接種疫苗沒有關係，另1起死亡個案須待解剖。

香港衛生署衞生防護中心總監林文健表示，截至7日，已有9萬3千人注射新冠疫苗，其中91,800人注射科興疫苗，餘下1200人注射輝瑞疫苗，香港食衛局設立藥物不良反應監察機制，就罕見事件進行因果關係評估，當中有16起非嚴重事異常事件，及45起住院個案。香港衛生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，16起非嚴重異常事件，即頭痛、疲倦等，另45起個案是涉及心悸、胸部不適等。

香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，7、8日接到4起嚴重事件報告，2起死亡及2起入住加護病房個案，其中一名55歲女性死者，曾於本月2日接種科興疫苗，初步死因是急性心肌梗塞，現有資料知道相關人士有長期病患，有高血壓及高血脂，已交由死因裁判官跟進，會申請有關解剖詳情，初步資料顯示病人有大動脈撕裂，及頸動脈撕裂，因此出現中風，一致認為其病情與接種疫苗沒有關係。另一名71歲男性死者，於3日接種科興疫苗，包括病者的病況及相關臨床數據，由於病人在短時間過世，要有足夠解剖報告才做評估，死因裁判官已跟進，據悉，他沒有長期病患。

孔繁毅表示，另一名80歲男子，目前在加護病房治療，他在1日接種科興疫苗，委員會知道有關病人有長期病患，且曾中風，綜合各因素委員會認為病況跟接種疫苗無關。

另一召集人李卓廣表示，一名72歲女子於6日接種科興疫苗，現有資料下根據病況及臨床報告等，認為科興引致疲倦，但病者的情況因未有定期注射胰島素引起。

李卓廣表示，糖尿病患者不應自己停藥，因血糖會因而出現大波幅，而71歲老翁，本身沒有特別大病歷，在私家醫生注射疫苗，尚未有確切的診斷。

(中時 )