農業專家林裕紘日前指出，台灣鳳梨去年只有56公斤去澳洲，而且還是果乾，今年一公斤都沒有。今（8）日更指出，像金鑽這種甜鳳梨的品種，澳洲人就不愛吃，價格跟品質都是弱勢，試問市場在哪裡？

農業專家林裕紘日前在臉書粉專「Linbay好油」踢爆，蔡總統去年3月3號在她臉書高調宣布要拓展澳洲市場外銷。查閱關務署的數據，林裕紘驚奇發現，去年只有56公斤去澳洲，今年一公斤都沒有。而且「這56公斤全部是鳳梨乾，一公斤的鮮果都沒有」。

林裕紘今（8）日更在臉書以及T台《新聞大白話》指出，早在108年8月7日到8月17日，農委會就已經派遣兩名研究人員去澳洲進行了鳳梨消費市場調查及產地參訪。這已經是目前農業單位最強的兩個人選，一個專研鳳梨、一個專研調查。

林裕紘引述報告摘要說明，澳洲鳳梨的生產季節跟台灣相似，盛產是12月到5月，與台灣主要輸出的3到5月相同，且鳳梨在澳洲全年生產價格穩定。

林裕紘表示，像金鑽這種甜鳳梨的品種，澳洲人就不愛吃。以台灣金鑽來講，去冠芽之後抓800公克重的話，澳洲本土鳳梨一棵約在3.9到4.5澳幣，而根據台商的講法，台灣金鑽一公斤要賣到15至20澳幣(315到440元台幣)，為當地價格的3到4倍，而且產季相同，加上品種不被喜愛。林裕紘質疑，試問市場在哪裡？

林裕紘直言，台灣鳳梨在運輸後，價格跟品質就是弱勢，很自然可以判定台灣鳳梨在澳洲很難有機會創造市場。

(中時新聞網)