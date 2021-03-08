宋江（左）和朴仁煥主演Netflix的兒子」的宋江《如蝶翩翩》。（Netflix提供）

韓劇《喜歡的話請響鈴》改編自同名網路漫畫，第一季於2019年上線，內容以當時社會風靡「戀愛鈴」APP，只要喜歡自己的人出現在半徑10公尺內，「戀愛鈴」就會響起為主軸，儘管女主角金所泫在第一季中歷經波折後還是未解答芳心歸向何處，第二季故事背景設定在「戀愛鈴」APP推出4年後，添加了「喜歡我的人」和「我喜歡的人」名單的新功能，3位主角朝眺（金所泫 飾）、宣梧（宋江 飾）、惠永（鄭家藍 飾）的關係也陷入意想不到的矛盾。

該劇在8日舉辦記者會，鄭家藍已入伍服役不克參加，宋江透露當初知道要開拍第二季時，又重看了一遍第一季，宣梧的情感也觸動了真實的自己，所以再次詮釋這角色時依舊能夠投入演出更成熟的一面，甚至以「在劇中所流的眼淚比自己活到現在所流的淚還多」來比喻宣梧的內心世界，並表示自己也是「宣梧派」，想告訴宣梧會一直在身邊加油支持他，但也預告了第二季似乎會有更多揪心的情節。

面對第一季結尾時使用APP盾牌功能隱藏自己內心的朝眺，金所泫則表示朝眺的心被保護著，也無法傳達心意給對方，自己也是充滿好奇地拍攝第二季，如何表現劇中微妙的三角關係對自己來說真的不是件容易的事。被問到是否願意下載功能更新的戀愛鈴2.0時，宋江與金所泫都很有默契地回答，還是會選擇以直接告白的方式來傳達自己的真心，宋江更解釋若是靠APP才能獲得戀情感覺很悲傷，對於感情方面有獨特的看法。《喜歡的話請響鈴》第二季全6集12日下午4點在Netflix上線。

此外，宋江另一部作品，搭檔「國民爺爺」朴仁煥，改編自2016年起連載，被網友們譽為「傳奇人生網路漫畫」的同名漫畫《如蝶翩翩》，劇情講述原本過著平凡退休生活、從沒嘗試過自己想做的事的70歲老人沈德出（朴仁煥 飾），與對未來感到茫然但其實是芭蕾天才少年的23歲李采祿（宋江 飾）在相遇之後，讓沈德出想起遺忘已久的夢想與熱情，決定一邊支持李采祿一邊朝向自己的夢想前進。

宋江為該劇特別接受了6個月的芭蕾課訓練，劇照中也展現出專業芭蕾舞者的架勢，而常與朴仁煥扮演「夫妻檔」的「國民奶奶」羅文姬這次也有在劇中尬一角，飾演全力支持老公圓夢的賢內助，讓該劇未播出就讓粉絲相當期待。該片22日起，每週一、二晚間10點在Netflix與韓國同日更新。

除了Netflix原創《Sweet Home》之外，宋江的《喜歡的話請響鈴》與《如蝶翩翩》都是改編自韓國網友口碑與人氣皆NO.1的網路漫畫作品，探討人心的恐怖、校園青澀戀情以及激勵人心的多樣劇情並吸引了不同族群的粉絲，也讓宋江成為新一代「撕漫貴公子」。宋江謙虛表示，當初在選劇本的時候都是以站在觀眾的立場，覺得劇本有趣、有意義且具有重要意涵，才選擇演出這些作品。被媒體稱為「Netflix的兒子」的宋江笑談一連擔任三部Netflix原創劇的主角，是件相當開心且充滿榮幸的事情，擁有許多美好回憶，也以感謝的心情表示自從演了《喜歡的話請響鈴》之後，SNS社群追蹤人數暴增25倍非常開心。

(中時 )