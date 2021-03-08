航空旅遊業界指出，帛琉總統預計本月底率部會首長來台做國是訪問，預料屆時兩國旅遊泡泡就會正式定案。該航線我方華航每周有六班航權，長榮有兩班，對方帛琉國家航空與帛琉太平洋航空如何分配八班航權還未確定，估計票價回從疫前的1.3到1.5萬元提高到2萬元以上，但如果要實施梅花座就會再拉高。

華航帛琉航線營運逾十年，疫情期間也持續協助載運醫療物資等兩地需求，目前是維持帛琉基本空中運輸最重要的民航客機。由於目前帛琉航線僅有華航派機在飛行，據透露，帛琉總統將會搭華航班機來台。

對於帛琉航線旅遊泡泡的發展，華航表示樂見其成，也將配合政府政策，共同推動，以因應市場需求提供安全便捷的服務。目前華航尚未恢復定期飛航帛琉，表示一切要等指揮中心宣布。

華航在疫前淡季每周飛帛琉兩班，旺季飛四到五班，台灣飛帛琉約3小時40分鐘，帛琉是距離台灣最近的邦交國。

(工商 )