一位網友抱怨，看中的沙發組缺貨剩台中店還有，但IKEA店員表示，由於台北、台中分屬不同倉庫，所以無法調貨。(摘自爆怨公社)

瑞典知名連鎖家具店IKEA（宜家家居）深受民眾喜愛，許多人會趁假日到賣場消磨時光，並享用店內的特色美食。不過近日一位民眾逛IKEA時卻遇上特殊的消費經驗，他看中的一組家具剛好缺貨，經查詢發現台中店還有貨，但店員卻堅持無法調貨，而理由竟然是因為兩間店「業績獨立」。

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，近日逛IKEA時看上一組三人沙發正在促銷的沙發，但同組的腳凳卻顯示缺貨，經查詢，發現目前只剩下台中店有現貨，然而店員卻向他表示，由於台北、台中分屬不同倉庫，所以無法調貨。

店員進一步向原PO解釋，目前只有兩個方案，一是等台北店進貨再購買，或者直接去台中店買現貨。對此，原PO內心依舊納悶，就是不懂為何要親自到台中店購買。在不斷追問下，店員才坦言，其實原因是兩間店彼此「業績獨立」，所以才無法調貨。

得知實情後，原PO無奈表示，他能體諒疫情期間航運不穩定，但也強調，「我們小小消費者，是跟你那個大大的IKEA購買，是對你們這個品牌購買，結果因為業績不一樣不能調貨。」明明有貨卻不能賣，感覺有點令人無言。

貼文一出，網友卻認為，既然是店家自己規定，為難店員也沒用，「不行調就是不行調」。而且其實不只IKEA，很多服飾店門市也和網購分屬不同作業系統，同樣無法合併調貨和出貨，「很多店都不能調貨的，百貨精品也是」。另外有網友建議，可以透購官網訂購商品，就不會有不能調貨的問題，只要是現貨，都可以配送至全台。

(中時新聞網)