取自蔡英文推特

取自蔡英文推特

日本藝術家奈良美智3月12日起將在台北、台南和高雄三地舉辦大型個展，蔡英文總統今天貼出奈良美智到總統官邸和她共進早餐並抱著「蔡想想」合照的相片，蔡英文表示，歡迎奈良美智來到台灣，奈良美智特展是台日友情年重要的活動之一，「非常期待！」

去年4月台灣援贈口罩給日本，奈良美智在推特上表達感謝，並透露很喜歡蔡總統的愛貓「蔡想想」，蔡隨後以日文介紹「蔡想想」，奈良美智則回覆蔡總統希望代他向「蔡想想」問好，並期待能在台灣舉辦大型的展覽會。

為感念311大地震和海嘯期間，台灣人不分黨派族群，向日本伸出援手，奈良美智此次來台辦個展，完全不收門票。

奈良美智此行也維持一貫的低調，2月14日晚間悄悄入境台灣，按照正常程序進行14天的隔離、7天的自主管理，在台灣停留20多天，卻完全不接受採訪，連參與畫展贊助的企業都要經過篩選。

今天三八婦女節一大早，奈良美智應蔡英文之邀，赴總統官邸和蔡共進早餐。他抱了抱「蔡想想」，並感謝蔡總統對日本的援助。

奈良美智隨後也在推特貼上與蔡共進早餐的照片，並表示「謝謝您邀請我，早餐真的好好吃喔，我終於見到想想，牠太可愛了！我希望自己對台日交流有一點小小的貢獻」。蔡英文則回應，很榮幸邀請美智來到

官邸。

蔡英文也在臉書向網友宣布「我和蔡想想跟奈良美智（ YOSHITOMO NARA ）見面了！」歡迎奈良美智來到台灣，經過辛苦的隔離後，現在即將完成布展。3月12日開始的奈良美智特展，是台日友情年 重要的活動之一，「非常期待！」

(中時 )