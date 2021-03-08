做為歷史上首位獲得金球獎最佳導演獎的亞裔新銳女導演趙婷，最近因為過去受訪時的2句話遭到大陸網民圍剿，原本安排在大陸上映的得獎影片《無依之地》(Nomadland)也被迫取消檔期。電影得獎時陸媒紛紛讚揚趙婷是「中國的驕傲」與「華人之光」，卻因過去受訪時曾自稱「美國人」，還因表示年少時的中國「是一個充滿謊言的地方」而被指責「辱華」。網路風向雖然快速轉變，但現在是北京召開全國「兩會」期間，此一國家認同的爭議性話題不宜擴散，官方可能暫時收緊網路言論審查措施來應對，「兩會」結束後才會正式表態。

趙婷很年輕時就移民美國定居，在大陸沒有什麼知名度，她的父親趙玉吉是北京鋼鐵公司副董事長兼總經理，母親是醫院職工。趙婷小時父母離異，父親後來娶了已離婚的知名演員宋丹丹，年少叛逆的趙婷很難接受繼母，但宋丹丹花了很大的精神終於改善了兩人的關係。15歲就前往英國求學的趙婷個性堅張，獨自在異國奮鬥，逐漸闖出一番天地。由於她是在全球極少數闖出名氣的華裔女性導演，因此常被人拿來與出身台灣的知名導演李安比擬，部份媒體甚至稱她為「女版李安」。

Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobespic.twitter.com/YvPeTUvn1b — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

趙婷（左）青少年時期就赴國外求學，在沒有什麼知名度，她的繼母宋丹丹（右）卻是大陸極為知名的演員。（圖／微博）

趙婷從2014年首部電影《哥哥教我唱的歌》就入圍第68屆坎城影展，2017年她的第2部執導電影《騎士》再獲坎城影展藝術電影獎及其他數個獎項。第3部電就是此獲獎的《無依之地》(Nomaland，又譯《游牧人生》)，此片曾於2020年在第77屆威尼斯影展上獲得最佳影片金獅獎，讓她成為首位獲得金獅獎的華人女性，而這次再獲金球最佳劇情片和最佳導演將，也是金球獎最佳導演的第1位亞裔女性、第2位亞裔導演（僅次於李安2006年《斷背山》）與第2位女性（僅次於1984年芭芭拉．史翠珊《楊朵》）。

趙婷在國際上的藝術成就地引來全球媒體的報導，陸媒很快地送上「中國的驕傲」、「華人之光」兩頂桂冠，網路上也熱烈追捧，稱其「創造金球獎歷史」、「鼓舞人心」。由於她的繼母宋丹丹是知名的資深演員，大陸演藝，一時網路上熱鬧紛紛，充滿著喜慶的氣氛。

《無依之地》（又譯《游牧人生》）女主角法蘭西絲麥朵曼（左）與導演趙婷（右）。（圖／社外提供）

但是，隨即有網民挖出她以前接受採訪時的2句話，讓大陸的網路與媒體輿論迅速轉向，原訂於4月23日在大陸上映的《無依之地》也被撤檔，一些電影、院線也在網頁上撤下這部得獎電影的演出預告。最早爆料的是網易一則自媒體文章，以「首位金球獎中國導演趙婷疑似採訪辱華？」為題，引用趙婷在2013年接受《電影人》(Filmmaker)雜誌訪問時的內容，她形容年少時的中國大陸「是一個充滿謊言的地方」；而在2020年另一個澳大利亞媒體的訪問中她也自稱是美國人，「現在我的國家是美國」，雖然澳媒刊出更正啟事，指當時譯文有誤，但顯然沒有發揮澄清的作用。

具有強烈民族主義色彩的陸媒《環球時報》3月1日刊出《中國的驕傲！中國網友祝賀趙婷成為首位斬獲金球獎的中國導演》的文章後發現網路氣氛轉變，隔天再發一篇《中國人還是美籍華人？中國線民質疑金球獎獲獎導演趙婷的國籍》，並指網上廣傳有關趙婷國家認同問題訪談內容已遭到刪除。這種對一個人熱情讚揚在短短2天內轉為責罵的事件確實非常罕見，許多網上評論也注意到，大陸官方尚未就此發表意見，而網上的意見也僅止於網民在新聞上的回應與討論，一些知名的微博大V與重要官媒還在觀察官方的動向。雖然有不少網民揚言抵制趙婷的電影，發行電影的部門則未證實電影撤檔，也未表態是否繼續原訂播映計劃。

新浪微博上有關的批評有愈演愈烈之勢，畢竟這是近幾年來中美對抗延續下來的氣氛，有網民要求趙婷「要給中國觀眾一個解釋」，甚至呼籲抵制原訂4月播出的得獎電影《無依之地》與11月播出的新片漫威電影《永恆族》（Eternals）。但是也有很多網民為趙婷打抱不平，不認同這種挖舊賬翻黑歷史的做法，認為「經得起批評，才能成就大國」。網民說：「趙婷說過的話，曾經在心中有同樣想法的中國人難道還少了？叫囂著將她送上絞刑架之前，先揮刀自戕以示公平如何？」

擁有強烈民族主義情緒的大陸網民仍持續煽動仇恨，對他們來說「國籍」非常重要，「如果趙婷是美國人，中國為什麼要慶祝她的成功？」部份媒體與官方學術研究單位也入戰圈，要求「別急著追捧趙婷獲獎」，「要看看她對中國的真實態度」。事態擴大後，網路審查部門終於正式動手，所有與《無依之地》電影的檢索與電影相關訊息全部屏蔽，似乎也透露出大陸官方未來可能的動向。至少在目前北京仍在召開人大、政協「兩會」，會議期間容不得任何爭議性話題擴散，以免影響團結與穩定。

(中時新聞網)