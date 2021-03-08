美元持續走強，人民幣匯價8日大幅承壓。人民幣兌美元離岸價8日一路走跌，截至晚間8點50分，離岸價報6.5458元，較上日下跌近300個基點，創下2020年12月初以來的三個月新低。

路透報導，人民幣兌美元在岸價8日亦同步大跌，終場跌破6.52元，大貶465點個基點報6.5233元，同樣創逾三個月新低，單日跌幅擴大到0.71％。

人民幣兌美元中間價8日報6.4795元，較上日升109個基點，漲幅0.17％。

路透引述交易員分析，上周美國強勁非農數據、1.9兆美元的紓困方案進展和美債殖利率飆升，均提振美元，人民幣承壓跌破6.5元大關後，購匯盤湧出，短期強勢美元料繼續對施壓人民幣匯價。

另有交易員認為，由於近期美債殖利率飆升，美元可能觸底反彈，市場預期有所轉向，後續要看客盤逢高結匯意願能否延續；另外，美元後續的反彈空間也需要進一步觀察，人民幣在6.55～6.56元之間仍有一定支撐。

(工商 )