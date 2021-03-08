珍愛藻礁公投領銜人潘忠政遭前桃園市議員王浩宇在網路上攻擊，影射他經手一筆藻礁約7000多萬元的保護工程款項，而潘忠政今(8)日召開臨時記者會表示，王浩宇影射他是個貪財的人，有如對他潑糞。聽完這件事情來龍去脈後，東華大學教授施正鋒在政論節目上連喊「夭壽」，指這種抹黑很「夭壽骨」，並稱王浩宇心其實裡有鬼。

施正鋒今在政論節目《國民大會》中表示，潘忠政年紀比他大一點，應該已經退休了，並透露潘是個老實人，甚至看起來不太像老師，像鄉下人。施正鋒指出，潘忠政就是關心生態、藻礁，而他對這方面則比較不熟悉。

施正峰指出，今天看到潘忠政被抹黑經手7千萬工程款的新聞，讓他感到難以置信，並忍不住直言這樣的抹黑太可惡，「我看那個議員講的忐忑不安，表示他心裡有鬼，做這種事情很夭壽骨」。

施正鋒再次強調，他看到7千萬這個數字，覺得不太可能，他本來還想要問潘忠政，並透露自己其實已很久沒和潘聯絡，還在跟朋友要潘手機，要找時間打給潘忠政詢問。

對此，主持人問施正鋒，知道真相之後會不會覺得很夭壽，施正鋒回答，「我剛聽你講，有夠夭壽，哪會有人做的出來？做得出這種事，還抹黑人家到這種程度，那不是只有說中共同路人而已，拿錢是會生孩子沒屁眼」，說道這邊，主持人也不禁莞爾。

此外，綜合媒體報導，針對王浩宇的指控，台電與經濟部都出面澄清，該項經費主要是用於大潭海岸段的保護工程，且經過公開招標程序，與環團無關。

(中時新聞網)