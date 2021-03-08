到超市或市場買肉準備回家料理，下鍋之前要不要先洗過？一名女大生提出疑問，因她自小煮肉前都會用水稍微清洗，沒想到這個行為被男友視為怪咖，「大家煮肉前不洗的嗎？」

在市場擺攤逾20年的豬肉攤張姓老闆指出，若是在傳統市場買的肉，不建議現場洗，頂多把一些臟器、血水沖乾淨，「不是我們嫌麻煩，而是你洗一洗再用塑膠袋裝回家，殘留的水分會讓肉的品質變差，甚至壞掉」；但老闆強調，到家後如果直接料理，最好先用水沖洗，或直接川燙殺菌。

至於這位原PO，她在Dcard表示，肉是超市買的，她習慣煮肉前把肉拿去沖水後再煮，直到大學與朋友合租，「煮飯的時候他們訝異我會這麼做，到了現在，男友也覺得我很怪。」

貼文一出，不少網友驚訝留言，「你覺得用水能洗掉什麼嗎」、「如果覺得血水不OK，那就用燙的」、「是豬肉上面的細菌比較多，還是你家水管比較髒」。

實際上，台灣的超市在肉品上架前都經過滅菌處理，基本上料理前已不用再清洗，光高溫烹煮就可殺光細菌；用水沖洗還有一個問題，若水源不乾淨、烹煮溫度不夠，反而容易把細菌吃進肚子裡。

(中時新聞網)