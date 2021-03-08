美國眾議院將於星期三進行新控槍法案的表決，其內容是擴大購買槍支之前的身家背景調查。這個法案在2年前也曾經表決過，然而在進入參議院後被否決。

路透社報導，眾議院議事委員會在星期一審議民主黨的兩項控槍法案修正案，主要是要針對購買槍支者，進行更嚴格的身分查核。一位國會助手說，該法案已準備好在星期三表決。

其實眾議院在2019年就通過了這兩項法案，但是美國的國會是兩院制，眾議院通過之後，要再送到參議院複核，然而2019年的參議院由共和黨佔多數，結果就被否決。如今參議院的民共和-民主兩黨席次各半，更有機會通過。

美國的「公民擁槍權」，長期以來一直都是主要爭議，雖然在憲法修正案中表示國民具有自衛武裝權，但近幾十年來，多次大規模槍擊事件，也引發了許多美國民眾同意對槍支、彈藥應該有更嚴格的管制。

這個議題反應共和-民主兩黨的核心差異，以「個人自由至上」為核心理念的共和黨，普遍反對管制槍支；至於民主黨，則認為國家有權管制民眾的持槍，而且認為這不違反美國憲法修正案。

其中一條法案規定擁有營業執照的槍枝經銷商，如果沒有經過背景調查，隨意把槍支轉讓、出售沒有持槍支執照的人，就屬違法。不過該法案也有一些豁免，包括親戚的禮物，以及狩獵用的運動型獵槍不在此限。

民主黨參議院多數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）表示，該法案將補足了目前法條過於寛鬆的漏洞，「能幫助我們所有社區的安全。」

另一項法案則是規定身家背景調查的審查時間，從3天期限延長至10天。根據現行法律，如果3天之內沒查完，就可以出售槍支。

眾議院民主黨代表詹姆斯·克萊本（James Clyburn）說，這個「3天即可售槍」的巧門，使得美國的槍支過於泛濫，自1998年以來，至少有7.5萬人沒有持槍執照而獲得槍支。

可想而知，美國步槍協會當然表示反對，協會立法行動研究所（NRA-ILA）反對這兩項法案，認為3天的要求，已經足夠聯邦調查局查出購槍者的背景，既然執法單位沒意見，自然就可以售槍。

NRA-ILA辯稱，另一項法案「賣槍給無照者犯法」，使販賣槍支的犯罪風險太高，例外情又過於復雜，粗心的槍支擁有者很可能無意間犯法。

(中時新聞網)