美股可望成為拜登紓困案的直接受惠者。根據德意志銀行完成的一份最新訪調結果顯示，美國民眾拿到紓困金後普遍有投資股票的打算，其中以年輕人加碼股市的意願最強，25歲到34歲的股民甚至準備將5成的紓困金拿來買股。

德意志銀行根據訪調結果宣稱「大量美國紓困金很可能會投入股市」，訪調發現430名散戶表示計畫將紓困金投入股市的平均比重達37％，換算後推估會有1,700億美元直接流進股市。

訪調發現年輕股民將錢投入股市的意願最高，除了25到34歲族群會將5成紓困金拿去買股外，18到24歲的股民表示會將4成的紓困金投入股市。

此外，35歲到54歲的股民準備投入股市的紓困金比重平均為3成7，55歲以上的民眾買股的意願最低，平均僅會將紓困金的16％投入股市。

這份訪調同時發現，美國年輕人炒股的風氣有逐漸加溫之勢。

有7成2的受訪者表示有拿到上一輪的紓困金，其中有5成3表示有將部份的錢拿來投資股市，越年輕的民眾用於買股的資金比重越高。

過去一年來美股迭創新高，市場認為年輕投資人是推升行情的一大主力，策略師甚至稱這波行情為「散戶多頭」。訪調發現，有逾半數的受訪者表示過去一年或多或少都有加碼股市，有高達4成5宣稱第一次投入股市。

德意志銀行策略師瑞德（Jim Reid）與研究部主管巴塔查利亞（Raj Bhattacharyya）表示，「近來市場出現一波散戶投資熱潮，主力推手是一群年輕、通常還是新手且不怕採用槓桿投資的衝鋒大軍。」

報告指出，即使可以領紓困支票的民眾僅一少部份有股票交易帳戶，「但按照拜登提出的紓困案，直接發放紓困金的總規模達4,050億美元，根據訪調我們推估可能投入美股的資金上看1,500億美元。」

(工商 )