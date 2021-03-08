印度政府一位消息人士星期天（3月7日）告訴路透社，美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)很可能下星期訪問印度。美印這兩個盟友正尋求加強雙邊合作，深化軍事聯繫，以對抗中國在亞太地區日益增長的實力。
這將是美國總統拜登政府首位高級官員訪問印度，這位官員補充說，奧斯丁計畫在3月15日的那個星期跟印度國防部長辛格會晤。
對於印度來說，更緊密的美印雙邊軍事關係可能會帶來更多獲得美國技術的機會。有分析認為，印度和中國去年邊境緊張局勢升溫，發生衝突與對峙，新德里目前正試圖實現防禦體系現代化。
路透社報導指出，美國第一位非洲裔國防部長將與國務卿布林肯一起訪問日本和韓國。目前還不清楚布林肯是否也會訪問印度。
印度媒體報導，美國、印度、日本和澳洲領導人預計最早下星期舉行視頻會議。這將是“4方安全對話”機制（Quad）的首次峰會。
(中時 )
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