中選會日前宣佈，罷免台灣基進黨立委陳柏惟第一階段連署提案審核通過，而陳柏惟也是目前面臨被罷免的幾位民代中，第一位被罷免的立委，對於正在連署中的第二階段罷免連署和第三階段投票，會不會通過？易經命理師高煜霖直言，最終階段的投票結果，恐怕無法成功。

台中大甲鎮瀾宮與農委會農田水利署，在3月7日合辦祈雨法會，高煜霖8日在臉書對此事和陳柏惟罷免案卜卦後，得到「空亡」，他解讀，此卦意「很大的不利」；另外，卦像是「火雷噬嗑」，卦意「咬合」。如此，缺水機率，恐會再持續。祈雨的事情，是神明在做主，凡人無法置喙；而發生祈雨之鳥脫線墜地，這恐是暗喻有事情要「注意」、「改善」，亦或是要「停止」之意

高煜霖也說，祈雨法會，就古智慧科儀的角度來看，理應是有效果的，如卦象顯示，最後不會下雨，或下不多！其中恐怕有貓膩。

他也認為，現在正在如火如荼的進行「刪Q」罷免案，就在祈雨的前幾天，第一階段聯署，居然過關，從中分析，若將「刪Q」，跟「祈雨」兩件事，放在一起來討論，即可窺知一二。因為都有一共同點，就是，都可以連結到「顏家」，鎮瀾宮是顏家主持的知名古剎，而刪Q的主角，3Q哥的立委身分，前身就是顏家人。

但陳柏惟罷免案第二階段會不會過？高煜霖個人預測，應該不會過，就算過了，投票結果，也恐無法成功。

(中時新聞網)