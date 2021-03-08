經濟部長王美花。（資料照片）

新竹地區水情吃緊，水庫蓄水屢創新低，寶山水庫淹沒區內已露出早年徵收民宅的斷垣殘壁。（羅浚濱攝）

旱象衝擊產業用水，經濟部長王美花日前表示，科學園區或工業區可鑿井取水，引發網友嘲諷。對此經濟部嚴正澄清，從頭到尾都不是政府要廠商去鑿井，而是園區廠商因有環評承諾限制，主動請託希望政府同意，可在應急的時候給短期許可，確保水源。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，到底是哪家廠商要求鑿井？

經濟部長王美花5日在立院受訪時表示，目前水情和預估得差不多，旱災指揮中心在3日開會，針對新竹、苗栗、台中等地有進一步措施，其中包括減壓供水的時段，由原先晚上10時至隔日上午6時，延長至全天實施。另外，科學園區和工業區因應用水需求，可在旱災期間鑿井使用。

對於鑿井一說，經濟部無奈，源頭是廠商主動提出，希望開放鑿井，其實就跟希望多準備水車一樣。當時在抗旱會議裁示同意後，就有幾家主要產業，開始詢問跟評估可行方案。

竹科管理局副局長傅金門則表示，挖鑿水井須先調查地下水源資料，且竹科位屬高地，地下水位勢必較深，相關工程要再詳加調查。新竹市政府也說，竹科用地內有環評限制，市府雖對鑿井樂觀其成，環保署仍須提配套措施因應。

至於科學園區目前的供水狀況，傅金門表示，竹科供水還屬正常，並未達嚴重缺水狀態，目前未達鑿井的急迫需求，還沒有廠商提出申請。

對於經濟部推說是廠商主動提出希望開放鑿井，資深媒體人黃暐瀚質疑，到底是哪家廠商要求鑿井？是誰？

(中時新聞網)