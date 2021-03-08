沙烏地阿拉伯石油設施7日遭到葉門叛軍攻擊，導致連日上漲的油價再創新高。布蘭特原油期貨價在8日盤中衝破70美元，是去年疫情爆發以來首例。西德州中級原油期貨價也衝上兩年多以來高點。

布蘭特原油期貨價在8日亞洲早盤站上每桶71.38美元，是去年1月8日以來最高價，盤中回到70.56美元，盤中漲幅1.7％。西德州中級原油期貨價在8日亞洲早盤達到每桶67.98美元，是2018年10月以來最高價，盤中回到67.17美元，盤中漲幅1.6％。

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）上周會議決定延長減產協議後，已激勵油價連日上漲，沒想到7日沙國遭到攻擊讓市場更加擔心油市供應吃緊，使倫敦及紐約油價至8日為止連漲四個交易日。

沙國國營石油公司Aramco位在拉斯坦努拉（Ras Tanura）的石油設備在7日遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi）出動無人機及飛彈攻擊，所幸並未造成人員傷亡或財產損失。

(工商 )