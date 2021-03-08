去年沒颱風、沒雨水的後遺症，在今春大爆發，西部地區幾個主要水庫蓄水量大減，根據水利署統計，已有7個水庫存量低於20%。其中鯉魚潭水庫超誇張，不僅潭底已見「青青草原」，連舊台3線的柏油路，都因為水庫乾涸，重見天日！

西部地區嚴重缺水，水利署點名寶山水庫、寶山第二水庫、永和山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫，以及曾文水庫，有效蓄水量都不到兩成；德基與明德兩水庫，更已到了10%邊緣，隨時都可能跌破雙位數。

供應苗栗、台中地區用水的鯉魚潭水庫，有效蓄水量至8日晚間只剩下約15%的1722萬立方公尺，儘管新竹、苗栗、台中已實施全日減壓供水，水情仍相當嚴峻。

鯉魚潭水庫完工29年，當初總蓄水量達1億2600萬立方公尺，是苗栗境內最大水庫，主要供應苗栗、台中用水。但隨著砂石淤積，導致蓄水量大減，加上老天不賞臉，雨下不來，水庫入不敷出。

目前整個集水區山坡裸露、潭底長出草，最誇張的是原被水淹掉的舊台3線路面，居然「重見天日」，連雙黃線都看得到！根據統計，鯉魚潭水庫每天進水量僅6萬公噸，卻要供給55萬公噸，「再這樣下去，就是等見底」。

水利署呼籲民眾、企業支持，共同在生活、產業方面力行節水管控，一起度過今年枯水期挑戰。

(中時新聞網)