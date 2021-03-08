前桃園市議員王浩宇7日晚於臉書張貼一段影片，影射珍愛藻礁公投領銜人潘忠政經手大潭電廠為保護藻礁編列的7000多萬預算，不過該影片僅42秒，並未完整呈現整場會議，潘忠政8日召開臨時記者會反擊，要王提供完整影片。對此，前環保署副署長、知名行政訴訟律師詹順貴直批，王浩宇已無可救藥，並指出環團不可能去標工程，要王浩宇影射前多查一下資料。
詹順貴8日在臉書上表示，王浩宇已經無可救藥，並指出海岸保護工程是硬體工程，預算是放在資本門，根本不是環團能標，也不是環團以拿的。詹順貴質疑，王浩宇當過議員，要影射之前，總可以先查一下預算書吧？「或應該向餵資料給你的人要更完整的證據吧！」
詹順貴還PO出幾張照片，內容分別是106年桃園市大潭段海岸保護工程的決標文件與工程督導業務決標文件，其中，海岸保護工程的部分，由泰新營造股份公司得標，決標金額為6810萬元；工程督導業務的部分，則是由直航租賃有限公司得標，決標金額為35萬2千8百元。
網友們也留言表示，「這樣抹黑要怎麼談啊」、「現在覺得他離開綠黨加入民進黨是真的好」、「綠黨不就是被他搞垮的？立委選舉不提環境政見，只見不斷惡意攻擊」。
此外，針對王浩宇的指控，潘忠政說，自己在會議中只是提供環團角度的建議，該案子與自己完全沒有關係，也沒有經手一分一毫的的利益，「我真的是個貪得無厭的人嗎？從事環保運動幾十年來，我是一個環保流氓並非要從裡面獲得利益不可？」他認為，王浩宇應該要提供完整的影片，只要攤在陽光下，就知道哪一方在這件事上說謊。
(中時新聞網)
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