讀賣巨人隊今（8）日由北海道札幌搭機飛往九州福岡，明天起與軟銀鷹隊進行熱身賽2連戰，原辰德監督（總教練）下令外野手山下航汰直接從東京前往福岡加入球隊，使得野手（含捕手）人數達到18人之多，接下來還會再進行淘汰，台灣球員陽岱鋼將爭取躋身開季一軍名單。

原辰德說，另外2名老將龜井善行、中島裕之還在東京巨蛋進行調整，他們預定12日前往大阪京瓷巨蛋加入球隊，參加對歐力士猛牛隊的熱身賽，這一來野手將有20人之多，屆時會再減為18人，最後則打算帶17名野手進入一軍開季。

目前陽岱鋼在熱身賽已出賽4場，都是替補上陣，累計4打數擊出1支安打、打擊率2成50，另有1次四壞球、1次觸身球，表現平平。日職開季登錄每隊為29人，去年因疫情之故擴大至31人；而巨人隊教練團的盤算是在20名野手中淘汰3人、剩下17人，其他則是投手的名額。

這樣來看陽岱鋼真的要加油了，至少要在明天起對軟銀鷹隊的2場熱身賽先交出像樣的成績單，挺過中島裕之、龜井善行加入後的衝擊，才有機會開季便升上一軍。

(中時 )