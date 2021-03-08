美國生技公司Ridgeback Biotherapeutics與製藥廠默沙東（MSD）合作研發的新冠肺炎藥物，初步實驗顯示可降低患者的病毒量。若試驗證實該藥物能有效治療新冠肺炎症狀，將成為首款新冠肺炎口服藥物。

Ridgeback在線上會議中指出，與默沙東合作研發的抗病毒藥物「Molnupiravir」，在第二階段試驗顯示，經過5天治療，該藥物可有效降低新冠肺炎患者的病毒量。

新冠肺炎疫情爆發逾一年來，醫師與病患的治療選項有限，目前只有吉立亞醫藥（Gilead Sciences）的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）獲得使用授權，但該藥物僅能為住院的新冠肺炎患者帶來溫和效益，減少幾日住院天數。

部分傳染病專家表示，Molnupiravir可幫助生病、但仍在家未住院的患者，發揮類似抗流感病毒藥物－克流感的功效。

Ridgeback共同創辦人霍爾曼（Wayne Holman）表示，試驗結果顯示，Molnupiravir可防止新的新冠肺炎病毒在人體內複製，也首次證實口服抗病毒藥物可以有效對抗新冠病毒。

並未參與研究的美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）的愛滋病部門主任迪芬巴赫（Carl Dieffenbach）表示：「這項研究既吸引人也很有意思，不過試驗尚未100％完成，我們必須證實該藥物具備臨床效益。」

藥物研究員正致力開發新的新冠肺炎治療藥品，以改善目前為數不多的治療法之效果，並補足現階段缺乏的治療方式。研究員也努力尋找能對抗傳染力更強的變種新冠肺炎病毒的療法。

美國國家過敏與傳染病研究所主任暨拜登內閣的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）近日在白宮疫情簡報表示：「我們顯然需要直接對抗新冠肺炎病毒的抗病毒藥物。」

(工商 )