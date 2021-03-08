光寶集團併購爆內線交易 創辦人宋恭源與謝長廷大舅子遭約談

光寶集團（LITEON）創辦人、敦南科技前負責人宋恭源，涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案，事前勾結單雅文以假外資買進敦南股票，賺取6000萬價差，另宋、單二人將利多訊息告知香港高盛交易部門主管阮昱方、友人游明昌進場買股獲利數百萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署8日指揮調查局桃園市調查處兵分13路搜索，約談宋恭源8人到案。晚間，駐日代表謝長廷大舅子游明昌的妻子王彩霞（右）及其子游翔曦（左）被送到北檢複訊。（劉宗龍攝）

光寶集團（LITEON）創辦人、敦南科技前負責人宋恭源，涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案，事前勾結單雅文以假外資買進敦南股票，賺取6000萬價差，另宋、單二人將利多訊息告知香港高盛交易部門主管阮昱方、友人游明昌進場買股獲利數百萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署8日指揮調查局桃園市調查處兵分13路搜索，約談宋恭源8人到案。晚間，駐日代表謝長廷大舅子游明昌的妻子王彩霞及兒子游翔曦（圖）被送到北檢複訊。（劉宗龍攝）

光寶集團（LITEON）創辦人、敦南科技前負責人宋恭源，涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案，事前勾結單雅文以假外資買進敦南股票，賺取6000萬價差，另宋、單二人將利多訊息告知香港高盛交易部門主管阮昱方、友人游明昌進場買股獲利數百萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署8日指揮調查局桃園市調查處兵分13路搜索，約談宋恭源8人到案。晚間，駐日代表謝長廷大舅子游明昌的妻子王彩霞（圖）及兒子游翔曦被送到北檢複訊。（劉宗龍攝）

光寶集團（LITEON）創辦人、敦南科技前負責人宋恭源，涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案，事前勾結單雅文以假外資買進敦南股票，賺取6000萬價差，另宋、單二人將利多訊息告知香港高盛交易部門主管阮昱方、友人游明昌進場買股獲利數百萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署8日指揮調查局桃園市調查處兵分13路搜索，約談宋恭源8人到案。晚間，駐日代表謝長廷的大舅子游明昌及其妻王彩霞、其子游翔曦被送到北檢複訊。

(中時 )