光寶集團併購爆內線交易 創辦人宋恭源與謝長廷大舅子遭約談 22:282021/03/08 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 光寶集團（LITEON）創辦人、敦南科技前負責人宋恭源，涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案，事前勾結單雅文以假外資買進敦南股票，賺取6000萬價差，另宋、單二人將利多訊息告知香港高盛交易部門主管阮昱方、友人游明昌進場買股獲利數百萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署8日指揮調查局桃園市調查處兵分13路搜索，約談宋恭源8人到案。晚間，駐日代表謝長廷的大舅子游明昌（圖）被送到北檢複訊。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光寶集團（LITEON）創辦人、敦南科技前負責人宋恭源，涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案，事前勾結單雅文以假外資買進敦南股票，賺取6000萬價差，另宋、單二人將利多訊息告知香港高盛交易部門主管阮昱方、友人游明昌進場買股獲利數百萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署8日指揮調查局桃園市調查處兵分13路搜索，約談宋恭源8人到案。晚間，駐日代表謝長廷大舅子游明昌的妻子王彩霞（右）及其子游翔曦（左）被送到北檢複訊。（劉宗龍攝） 光寶集團（LITEON）創辦人、敦南科技前負責人宋恭源，涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案，事前勾結單雅文以假外資買進敦南股票，賺取6000萬價差，另宋、單二人將利多訊息告知香港高盛交易部門主管阮昱方、友人游明昌進場買股獲利數百萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署8日指揮調查局桃園市調查處兵分13路搜索，約談宋恭源8人到案。晚間，駐日代表謝長廷大舅子游明昌的妻子王彩霞及兒子游翔曦（圖）被送到北檢複訊。（劉宗龍攝） 光寶集團（LITEON）創辦人、敦南科技前負責人宋恭源，涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案，事前勾結單雅文以假外資買進敦南股票，賺取6000萬價差，另宋、單二人將利多訊息告知香港高盛交易部門主管阮昱方、友人游明昌進場買股獲利數百萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署8日指揮調查局桃園市調查處兵分13路搜索，約談宋恭源8人到案。晚間，駐日代表謝長廷大舅子游明昌的妻子王彩霞（圖）及兒子游翔曦被送到北檢複訊。（劉宗龍攝） 光寶集團（LITEON）創辦人、敦南科技前負責人宋恭源，涉嫌利用台灣達爾公司2019年併購敦南公司案，事前勾結單雅文以假外資買進敦南股票，賺取6000萬價差，另宋、單二人將利多訊息告知香港高盛交易部門主管阮昱方、友人游明昌進場買股獲利數百萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪。台北地檢署8日指揮調查局桃園市調查處兵分13路搜索，約談宋恭源8人到案。晚間，駐日代表謝長廷的大舅子游明昌及其妻王彩霞、其子游翔曦被送到北檢複訊。 光寶集團併購爆內線交易 創辦人宋恭源與謝長廷大舅子遭約談 三福集團總裁蕭火綿過世 家屬辦追思會供外界悼念 (中時 ) #宋恭源 #光寶集團 #併購 #創辦人 #謝長廷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光寶創辦人宋恭源驚傳涉及內線交易 光寶：為前董事長私人活動 17:392021/03/08 財經 心元資本鄭博仁 回歸根本 尋找新創黑馬 04:102021/03/08 企業經營 順天堂創辦人許鴻源收藏展 20日開展 20:442021/03/06 財經 聚焦SDGs 土洋團隊組博觀資本 04:102021/03/08 金融．稅務 東華書局創辦人遺孀劉慶弟 捐3.8億於林口蓋長照大樓 14:392021/03/05 寶島 林韋君劈一字馬扛刑具濺血 吳東諺老婆生完組「結紮團」 17:042021/03/05 娛樂 東華書局創辦人遺孀 捐3.8億蓋長照大樓 04:102021/03/06 地方新聞 重塑屬於在地的食器文化 選品店創立者謝欣翰 × 設計師黃顯勛 07:002021/03/07 生活 修行是一種自我挑戰 靈修處處是戲碼 07:002021/03/05 搜奇 自立門戶 前東家相挺入股 04:102021/03/06 財經焦點 來思達二代操刀 DIVANY沙發大賣 04:102021/03/06 財經要聞 社會熱門新聞 6旬女通緝犯逃逸16年 栽在東琉線交通船實名制 - 社會 被同學霸凌 高中生受創尋短 - 社會新聞 - 中國時報 正妹麵線老闆娘是單身 自曝4擇偶條件：上進心很重要 - 社會 光寶集團併購爆內線交易 創辦人宋恭源與謝長廷大舅子遭約談 - 社會 媳婦怨婆婆要求月給1萬 尪一聽嗆：吃用我家的憑啥不給？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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