由台北市大安國小委託台灣水木清華校友會規劃，經台灣青年聯合會、花蓮縣瑞穗鄉瑞北村馬聚集部落、校友會校友企業聯速科技等、校友們及海內外各界友人們的共同參與，將九成新之兒童溜滑梯設施，從台北運至花蓮偏鄉馬聚集部落，並於6日在部落舉行「希望發芽，夢想蔓延」座談會暨溜滑梯啟用儀式。

座談會由花蓮縣政府南區服務處副主任周玉梅、瑞穗鄉民代表林玉芬、瑞北村村長李孔忠、馬聚集部落頭目陳天財、台北市大安國小總務處主任洪宗男、台灣水木清華校友會會長朱長生、台灣青年聯合會理事長何溢誠、部落村民50餘人、及校友會15員共同出席，由林玉芬主持。

部落頭目陳天財代表部落向出席來賓們表示歡迎，期待政府機關及社會各界可多多關注部落的建設發展及文化傳承。校友會會長朱長生盼望與各界攜手，將希望與夢想的種子播下，同心守護發芽中的希望幼苗，一齊攀著蔓延中的夢想，馳騁翱翔在遼望無垠的天際。

會中，部落成員踴躍發言，訴說各自的希望與夢想，並共同表示希望政府及各界，協助於部落設立文化傳承系統，將部落故事得以透過母語、舞蹈、服裝等傳統而廣為流傳，也讓大家得以認識部落。

朱長生表示，校友會匯聚全球頂尖科技菁英，人才濟濟，很榮幸也很願意參與部落文化的傳承與流傳，並承諾將以科學的工具方法協助將系統效益最大化。何溢誠表示，青年留鄉才能造就部落發展，這是聯合會未來的工作研究重點。校友會林世昌表示，部落不是社會弱勢，但是部落需要更多公平的機會，溜滑梯啟用就是代表著部落對未來的希望與夢想，也代表著部落對生命的勇氣與渴望。

(旺報 )