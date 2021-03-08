犀利人妻大復仇！英國徹斯特奧爾德姆（Oldham）小鎮一名人妻，逮到老公偷腥，因為嚥不下遭背叛這口氣，一怒之下進行絕殺報復手段，大街小巷到處張貼上頭寫著：「慎防劈腿者」、「除掉不忠的丈夫」等警示字眼，擺明告訴大家老公是腥夫，傳單被PO上網後引發網友捧腹大笑，惟究竟張貼傳單的人妻是誰？偷腥夫是何人？目前仍然是個謎。

人妻不滿老公出軌，四處貼滿寫著：「慎防劈腿者」、「除掉不忠的丈夫」等警示字眼傳單。（翻攝自推特）

據外媒報導，這名犀利人妻印製不少內容相同的A4大小傳單，「公告」自己的老公在外拈花惹草，上頭寫的文字充滿痛恨、罪不可赦字眼，包括「除掉不忠的丈夫」、「你在欺騙老婆嗎？」、「慎防劈腿者」、「你很快就會被逮到！你是XX街上的偷吃成性出軌者嗎？」。人妻還公布老公偷吃的相關惡行與部分個人資料，然後張貼在鎮上的路樹、路燈、垃圾桶與汽車擋風玻璃上，由於傳單散布鎮上各角落，沒多久鎮上居民人人皆知。

人妻是在當地時間5日晚上悄悄張貼，地許多居民隔天一早就發現鎮上到處貼滿這個傳單，立即引起大家議論紛紛，不久就被PO上網引發網友熱議。

網友看到傳單紛紛大笑留言「這個報復手段太可怕了，她老公看到一定不敢再偷吃，嚇都把他嚇死了」、「人妻這招太狠了，比告上法院還厲害，真是天才」、「希望這對夫妻沒有小孩...」、「我的好奇心快殺死我了！好想知道她會不會製作下一張傳單」、「看來鎮上有超過1萬人正在擔心」。

雖然傳單張貼了2天，但至今卻沒人知道張貼警告傳單的人妻與她出軌的老公是誰。

(中時新聞網)