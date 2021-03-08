34歲大陸女神楊冪，擁有精緻五官和火辣身材，加上演技精湛，出演的戲劇《小時代》、《三生三世十里桃花》等都有超高收視，被譽為流量女王、陸劇女王，2021年她也有好幾部戲劇將上映，除了現正熱播的《暴風眼》，還有《斛珠夫人》、《愛的二八定律》待上，近日忙著拍攝的她，也被曝光路透照。

楊冪和許凱合作的新劇《愛的二八定律》日前開鏡，而近日網路也釋出多張拍攝的路透照，有兩人在超市對戲，也有楊冪再次穿上婚紗的照片，雖然照片畫質不高，但仍能看出楊冪身材維持很好，四肢纖細還有小蠻腰和平坦小腹。

楊冪再穿婚紗，身材曲線盡現。(圖／翻攝自微博)

楊冪未P生圖狀態超好。(圖／翻攝自微博)

另外日前開鏡時，也有網友拍到許凱替楊冪撐傘，畫面相當唯美，兩人在沒有修圖和濾鏡的情況下，狀況依舊維持相當好，完全看不出任何瑕疵，讓網友都驚呼她真的很美。

楊冪2018年和港星劉愷威離婚後，感情動態一直受到外界高度關注，之前就頻被爆出和小3歲的男星魏大勛姐弟戀消息，不過雙方都始終沒正面回應，今年初魏大勛被拍到收工後直奔楊冪香閨，事後網路上就流傳「頂流演員結婚，今天完成結婚登記」，外界都猜測是楊冪。

當時楊冪工作室發聲明闢謠，不排除依法追究，呼籲勿信謠、勿傳謠，近日兩人又被抓包疑似同居證據，曬出的食物照是使用同樣的碗外，連桌子的紋路也是一模一樣，又引起網友熱議。

(中時新聞網)