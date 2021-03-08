藻礁公投連署相當踴躍。(資料照/呂筱蟬攝)

珍愛藻礁公投連署人數上看60萬，經濟與環保孰重的政策爭議，讓蔡政府高度緊張。政院更多次強調三接政策計畫若中止，要選其他地方，至少推遲超過10年以上，電力恐因此吃緊。對此，工運人士鄭村棋今(8日)在廣播節目中批，「民進黨這些辯解之詞，都禁不起考驗」。

儘管民進黨在野時高喊環保，但蔡英文在2006年擔任行政院副院長時，就曾因「關切」環評委員引發軒然大波，2016年執政迄今，即使被環團質疑她背棄護藻礁承諾，也決意要推動三接案。

鄭村棋8日在中廣新聞網節目《中廣論壇》中談到，反核是民進黨近年的神主牌，所以民進黨的2025非核家園迫在眉睫，其實他看相關資料後，整理出相關訊息，也就是當要增加天然氣，需要第三個接收站，結果造成破壞藻礁、三接站、生態破壞、燃煤等相關問題，這些都是不容易解決問題。

鄭村棋進一步說，但是由於總統蔡英文兩度參選總統時，都曾承諾多項保育與環保議題，「千年藻礁永存」就是其中之一，所以公民團體認為民進黨執政總算有轉機，結果民進黨執政繼續幹，但只是把桃園海岸開發範圍從230公頃縮小成23公頃，因此民進黨後來這些辯解之詞，都禁不起考驗。

至於，是誰在檢驗民進黨呢?鄭村棋直言，就是這些原本非常挺綠的環保團體，這次特別出來護藻礁，結果看到民進黨氣壞了，認為他們說謊，雙方於是互相攻防，也讓很多真相越搞越清楚。

(中時新聞網)