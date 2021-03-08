樂天桃猿今天的官辦熱身賽克服6分落後劣勢，5局下靠著林泓育陽春群壘打帶起攻勢，一口氣攻下7分大局反超，儘管8局上被中信兄弟追平，最終仍以9比7勝出。

兄弟此役推出去年投手「三冠王」德保拉先發，前4局他表現虎虎生風，僅投出1次保送，讓朱育賢站上壘包，打線也給予火力支援，第3局先下2分，5局再攻下4分大局，取得6比0領先。

不過戰況在5局下風雲變色，桃猿1出局後，林泓育敲出中外野陽春全壘打，郭嚴文、林楷錡安打，陳晨威內野安打形成滿壘，兄弟換上陳柏豪仍無法踩住煞車，面對5名打者投出3次保送、被敲2安，桃猿單局攻下7分逆轉。

8局上兄弟展開反撲，靠著王威晨安打追平，不過下半局桃猿立刻有所回應，林立敲出帶有2分打點的一壘安打助隊將領先要回，9上兄弟反撲未果，以2分差落敗。

此役桃猿先發投手黃子鵬5局被敲9支安打、失6分（5分自責分），另有3次三振；德保拉則是先發4.2局，被敲4安、其中包含林泓育的陽春炮，另投出3次三振、1保送，失4分，開路先鋒王威晨則有3安打猛打賞演出。

(中時 )