美國大型企業取得衛生主管機關批准，可為員工施打新冠肺炎疫苗，此舉有助加速美國疫苗接種速度，但也加入爭奪有限疫苗的行列。外媒引述消息人士表示，美國製藥公司艾伯維（AbbVie）已經開始為北芝加哥總部的員工施打疫苗，65歲以上員工可優先注射，其次是營運和製造部門員工。亞培（Abbott）也已經向北芝加哥總部的特定員工分派疫苗，例如屬於製造、食品服務和照護部門的員工。

泰森食品（Tyson Foods）已經為伊利諾州、牛肉廠和愛荷華州部分員工提供疫苗。根據伊利諾州官方紀錄，其他登記為員工施打疫苗的大型企業，包括能源巨擘艾克森美孚（Exxon Mobil）、豬肉加工廠史密斯菲爾德食品（Smithfield Food）、工具機龍頭卡特彼勒（Caterpillar）和農具製造商迪爾（Deere）等。

基金公司富達投資亦打算為波士頓總部的員工注射疫苗，65歲以上的員工可優先接種。

新冠肺炎疫情大流行期間，企業積極搶購口罩等防疫設備，以保護員工，現在企業將目光轉向疫苗。想要向員工提供疫苗的企業必須先行登記，主管機關會決定哪些企業可分配到疫苗。

美國各州疫苗優先施打順位各不相同，部分州只看年齡，而有些州則是依據產業，例如醫療保健和製造業等，不論職務是否需要與人互動，或是能否在家或遠端工作。

部分醫護研究員表示，州的疫苗接種順序指引範圍太廣，在目前美國疫苗仍然吃緊之際，有可能將疫苗給予非高風險的民眾。

美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院教授鮑伊（Janice Bowie）表示，在職場提供疫苗省去員工請假去接種的麻煩，並能讓高風險的員工接受注射，但也凸顯完全以產業別判別接種順序所產生的問題。

(工商 )