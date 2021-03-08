前桃園市議員王浩宇昨(7)日晚於臉書張貼一段影片，影射珍愛藻礁公投領銜人潘忠政經手大潭電廠為保護藻礁編列的7000多萬預算。經濟部長王美花回應，對海岸保護是相關工程部門原先就會去做的事情，應沒有特殊考量。藥師林士峰則質疑王浩宇，潘忠政不是政府官員，國營會103年的案子，水利署106年的標案，要107年的潘忠政交待什麼？王浩宇只把話說一半「斷章取義」，這是不是造謠？

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖/李柏澔攝）

支出工程款項的台電同日回應，該款項台電撥款6000萬元、中油出資約1000萬元，這是已經經公開招標程序的作業，主要用於大潭海岸段的保護工程，2018年就已完工，應與環團無關。

對於王浩宇在網路上攻擊影射他經手一筆藻礁約7000多萬元的保護工程款項；潘忠政8日出面駁斥，指這是多年前的會議，他是受邀出席給予海堤工程的生態建議，王卻透過片段影片及文字引導民眾他是貪財的人，形同潑糞、人格抹殺。

藥師林士峰同日在臉書PO文質疑，該工程是依經濟部國營事業委員會於103年8月6日會議指示：第二河川局奉派辦理本段工程施作，經費由台電分擔七分之六，中油七分之一。總工程費約7,400萬元。明明可在水利署官網看到全案介紹，但王浩宇卻只把話說一半「斷章取義」，一個國營會103年的案子，水利署106年的標案，要107年的潘忠政交待什麼？他質疑，王浩宇說法，是不是一種造謠？

側翼最新的影射，不能只有我看到。 想必今天大家都被這個新聞雷到了： https://pse.is/3bcfq6 潘忠政被爆經手7千萬藻礁保育預算... 由藥師林士峰發佈於 2021年3月7日 星期日

(中時新聞網)