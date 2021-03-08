美國參議院上周末以些微差距通過1.9 兆美元經濟刺激法案，加上美國就業市場表現亮眼，就算失業金領取人數仍是疫情前的高水位，但是美國聯準會(Fed)主席鮑爾強調仍會強烈支持經濟復甦，但不會打壓美債殖利率走升，讓市場擔憂情緒仍居高不下，科技股盤前表現仍差勁，電動車大廠特斯拉盤前股價一度大跌5%。美股周一(8日)開盤上漲15.85點、以31,512.15點開出，台積電ADR、聯電ADR則是大跌3%。

截至台灣時間8日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲90.93點或0.29%、暫報31,587.23點；標普500指數下跌6.63點或0.17%、暫報3,835.31點；那斯達克指數下跌95.33點或0.74%、暫報12,824.82點；費城半導體指數下跌44.73點或1.53%、暫報2,876.03點。

4大科技巨頭開盤股價漲跌不一，特斯拉股價下跌7.81美元或1.31%、暫報590.14美元。台積電ADR股價下跌3.52美元或2.91%、暫報117.28美元；聯電ADR股價下跌0.34美元或3.95%、暫報8.27美元。

特斯拉股價上周五跌破600美元，近1個月來市值已經爭發超過2300億美元，執行長伊隆馬斯克身價大跌，失去全球首富寶座，追蹤特斯拉等有破壞式創新前景公司的有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood所掌舵的方舟投資（ARK Investment Management, ARK）也被大量贖回，導致資金大失血。

至於布蘭特原油在稍早因沙烏地阿拉伯的油田遭到攻擊，一度升破70美元關卡，創1年多來新高紀錄，但隨著情緒平穩，國際油價翻黑小跌。

(中時新聞網)