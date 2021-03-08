大陸官方公佈2021年國防支出預算為1.379兆人民幣(合台幣6兆)，年增幅6.8%，解放軍並聲稱「台獨是台海和平穩定最大現實威脅」。全球各國智庫專家們不斷警告，台海發生戰爭風險已激升，中共領導人若在台獨議題上妥協，無異於跟自己的政治生命開玩笑，如此可能導致北京被迫對台灣採取軍事行動。

《多維新聞》分析指出，過去5年大陸軍費增幅分別為7.6%、7%、8.1%、7.5%和6.6%，雖連年突破兆元人民幣，相較於各國平均的軍費與GDP比重約2.6%，以及美國長年超過4%，大陸目前不到2%的比率並不算高，甚至也不及台灣2021年的2.4%。但大陸因經濟總量龐大，其軍費總數是其他地區的數倍至數十倍。

該文引述慕尼克安全會議(Munich Security Conference)主席伊辛格(Wolfgang Ischinger)受訪時曾提出的警告說，當今全球政治軍事衝突風險最高的地方在台灣，只要台灣與中國的衝突加劇，美國為協防台灣而派遣航空母艦前往南海，中國會鼓勵俄羅斯出兵阻止美軍前進東亞，歐洲一下子就會被捲進去。他呼籲，歐美應在此問題上加強與陸方的協調。

專家認為，目前唯一可能使北京介入戰爭的是台灣，原因在於大陸在台灣政策上沒有任何彈性，北京有可能在不想動武的時候，被迫對台灣採取軍事行動。圖為解放軍第72集團軍某陸航旅實戰化飛行訓練。（圖／中國軍網）

前新加坡駐聯合國代表、新加坡國立大學李光耀公共學院院長馬凱碩（Kishore Mahbubani）也認為，大陸40餘年來未採取軍事手段解決台灣問題，雖曾與日本、越南、韓國、緬甸等國有過多次交戰，但這些年來大陸與鄰國已發展出複雜且微妙的相處方式，爆發戰爭的可能性基本為零。可能使北京介入戰爭的唯一例外便是台灣，原因在於大陸在台灣政策上沒有彈性，任何一位大陸領導人若在台灣議題上妥協或打折扣，那無異於跟自己的政治生涯開玩笑。這也導致北京有可能在不想動武的時候，被迫對台灣採取軍事行動。

文章表示，近年許多西方智庫或論壇都對台海情勢提出警告，台灣成為世界上最危險的熱點已成共識。這次北京兩會期間大陸國防部發言人吳謙就警告說，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅。」其發言針對性明顯，但台灣似乎並未察覺其警示的用意。

文章分析稱，在蔡政府的大力內宣下，許多台灣民眾對北京警告不以為意，但若連蔡政府都未從陸方提高軍費見微知著，從而意識到台海情勢升級的嚴重性，那恐怕過於遲鈍與失職。台灣官方近期雖表示有意緩解兩岸關係，但並非基於對兩岸的正確認知，而是在美方壓力下的不得不為。也因此綠營仍不時逞口舌之快對陸方冷嘲熱諷，官方的口頭善意當然會被視為敷衍美國的表面功夫。

文章最後說，從近年來台灣的民調顯示，不論兩岸情勢如何惡化，多數台灣民眾依然認為「台海不可能開戰」，主要原因是台灣政府對台美關係的宣傳獲得了民眾的信任。但是，信念與現實終究有所落差，台灣的執政者顯然沉溺於宣傳，面對眼前的危機完全缺乏因應之道。

(中時新聞網)