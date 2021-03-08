瑞典紳寶國防公司(Saab AB)宣布，已收到愛沙尼亞的訂購申請，他們要購買M4卡爾·古斯塔夫無單兵無後座力砲(Carl-Gustaf recoilless-rifle)，這是一種士兵用的反裝甲武器，砲彈可以重覆裝填。

防衛部落格(Defense Blog)報導，瑞典國防物資管理局（FMV）表示，愛沙尼亞已經是古斯塔夫無後座力砲的老客戶了，使用時間已有20多年。不過，以前使用的版本是M2型，而新的這筆訂單則改為更新式的M4型，購買總量250具，交貨時間為2021~2022年，價值達到1100萬美元。

紳寶動力事業部負責人戈爾根·約翰森（GörgenJohansson）表示：「看到我客戶願意再買我我們產品，證明我們卡爾·古斯塔夫系統上的投資是值得的，這是一個巨大的成就，證明我們的客戶很滿意。」

愛沙尼亞國防官員表示，儘管疫情大流行造成了嚴重影響，但我們仍感受到紳寶的熱心，特別滿意的是，紳寶公司進一步提高了生產能力，並且將首批交付的新貨給了我們。

卡爾·古斯塔夫無後座力砲，使用一種口徑84公釐的砲彈，基礎射程300公尺，通常由2名士兵為一組，1人持砲射擊，另1人幫忙裝填。該砲歷史相當悠久，初代的M1型於1946年問世，之後歷經M2、M3、M4的改良，最新的M4型在2014年服役，尺寸變得更輕更短，砲身淨重3.4公斤，填裝砲彈時為，6.6公斤。全長95公分，並有更多砲彈可供選擇，包括人員傷害彈、照明彈，以及一種雷射導引砲彈，射程可達2000公尺。

使用單位達到30多國家的軍方部隊，其中包括美國陸軍與陸戰隊，美國版本的稱為M3E1，與M4是相同的。

(中時新聞網)