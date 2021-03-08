大陸晶圓代工龍頭中芯國際日前傳出獲得美方出貨許可，可以與含有美國技術的半導體生產設備商業務往來，甚至連與荷商艾司摩爾（ASML）簽下12億美元合約，購買半導體生產設備，讓中芯國際8吋晶圓產能恢復正常運作獲得市場期待。不過，外媒揭露，其實這些美企目前都還沒拿到出貨許可，ASML也強調，這筆合約所提到的是深紫外光(DUV)機台，而非外界期待的極紫外光(EUV)曝光設備。

中芯國際面對路透、ASML澄清，以及主要市場大幅回調等因素影響，中芯國際港股收跌1.40港元或5.21%、報在25.45港元，A股則是大跌3.18%、收在56.66元人民幣。

據《路透》上周報導指出，包括應材、科林等半導體生產設備供應商都有向美國政府提出出貨許可申請，但實際上，很多美企的出貨許可都還在審核，且速度非常緩慢，這與亞系外資報告內容所提到獲得美國出貨許可相差甚遠。

中芯國際去年川普政府還沒下台前，遭到美國商務部列入實體清單，加上川普11月底提出的投資禁令，讓中芯國際被許多國際性的指數編製公司剔除成分股名單，讓中芯國際也失去了大陸以外的投資資金來源。報導指出，美國業界呼籲，由於中芯國際預估有與美企業務往來的商業價值有50億美元，這會使得美企利益受損。

就《路透》目前的報導來看，這些美企有少數已經能提供相關產品，加上《日經亞洲評論》先前報導，大陸正在大量收購市場上的二手半導體生產設備，加上中芯國際已經握有14奈米製程量產技術，北京當局也與中芯國際合作，在於北京興建 12 晶圓代工廠計畫動工，第 1 期將斥資320 億元新台幣，目前政策也提供28奈米製程以上10年免稅優惠，讓中芯國際生產晶片無後顧之憂。

至於中芯國際副董事長蔣尚義當時被拉攏進入決策高層，主要就是期待能獲得生產先進製程至關重要的EUV機台，包括全球晶圓代工龍頭台積電與其競爭對手三星電子，都依靠EUV機台在7奈米以下製程獲得巨大進展，等同誰擁有EUV機台，就掌握先進技術發展的關鍵。對此，ASML解釋，目前與中芯國際簽訂的12億美元合約，半導體生產設備為DUV機台。

中芯國際公告，在2020年3月16日至2021年3月2日期間，與ASML簽訂批量採購協議，購買約12億美元半導體生產設備。由於與ASML的採購協議已經到期，該公司在今年2月1日重新簽訂契約，將原定於2018年1月1日至2020年12月31日期間，延長至2021年12月31日。

台積電在生產第一代7奈米製程(N7)使用的深紫外光(DUV)曝光機，透過DUV的193nm浸潤式ArF微影生產。業界人士指出，DUV機台透過液體浸潤多重曝光後雖能縮小線距，但要做到與EUV的13.5奈米波長等效，也就是達到台積電7奈米製程的良率與成本，恐怕還有一大段距離，但這已經是面對美國禁令下可以採取的手段，加上在前台積電高層蔣尚義、梁孟松等人重整中芯國際管理方式，中芯國際就算建廠進機可能還要等到明年才會投入產能，但這已經協助大陸半導體自主化跨出很大一步。

據《MoneyDJ》報導，半導體設備主管透露，中芯國際若想要在既有廠區擴產，從設備建置到驗證都需要9 個月到1年，蓋新廠更要耗費 2~3 年，短期不太可能舒緩全球半導體需求緊繃局勢。但若從產品線來看，中芯國際的成熟製程貢獻營收最大，這與聯電高度重疊，不可忽視這個問題。但就短期來看，客戶重複下單（double booking），可能視情況抽單的問題更要謹慎。

至於有轉單受惠概念的旺宏、華邦電，今年情況來看營運不會受到影響，但以中期來看，中芯國際與兆易創新占全球約1成的Nor flash產能恢復，可能在未來1~2年的影響可以觀察。

(中時新聞網)