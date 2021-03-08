3月8號是國際婦女節，女性的影響力再度受到關注，大陸《女性居住現狀調查報告（2021年）》中顯示，大陸6個城市包括鄭州、廊坊、重慶、深圳、濟南和天津女性購房佔比均超男性，成為當地房地產市場的主要貢獻力量。

《女性居住現狀調查報告（2021年）》中指出，大陸30個重點城市整體女性購房佔比從2017年45.60％到2020，47.54％，其中鄭州、廊坊、重慶、深圳、濟南和天津女性購房佔比更超男性。

另外，大陸《2021年女性置業報告》中提到，有82％的女性計劃在5年內置產，其中打算今年買房的女性佔比14％，近四成女性打算兩年內買房。

買房在一定意義上來說是經濟獨立的表徵，女性買房的比例上升顯示女性經濟地位的提升和經濟生活參與度的提高，過去「女主內」的家庭附庸位置已不復存在，越來越多女性進入職場，擁有了更多自我發展的機會，也擁有了更多的收入。

(中時 )