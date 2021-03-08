對新娘來說，結婚是人生一大喜事，但印度一名新娘卻在婚禮當天，準備坐車前往夫家時，因為捨不得與娘家分開崩潰大哭， 卻因傷心過度，哭到昏厥，送醫急救仍宣告不治，親友得知消息不敢相信，才剛辦完喜事就要接著辦喪事。

這起新娘辦完婚禮「哭死」的悲劇，發生在奧里薩邦（Odisha）索納普爾縣（Sonepur）的一個小村莊，據《印度斯坦時報》報導，本月4日，新娘薩呼（Gupteswari Sahoo）與新郎普拉丹（Bisikesan Pradhan），在眾多親友到場祝福下，完成兩人終身大事，婚禮結束後，新娘準備搭車前往位於巴朗格伊爾鎮（Balangir）的夫家，卻在上車前因為捨不得與家人分離，開始在房間大哭，而且愈哭愈傷心，還因傷心過度哭到昏厥。

新娘的家人見狀一度試圖叫醒她，但人始終沒有反應，新娘家人感覺情況不妙，緊急將她送往醫院急救，不料搶救後仍然宣告不治。消息傳出後，新娘與新郎雙方親友都感到錯愕，醫生事後表示，新娘可能是婚前承受巨大壓力，導致心臟驟停猝死。新娘的村民則透露「薩呼的父親幾個月前去世，她心裡一直很難過，辦完婚禮離開家之前一直在哭，而且哭的聲嘶力竭，沒想到她會在結婚當天死去」。

印度上個月也發生類似意外，一名23歲女子阿菲亞（Laila Afia）完婚後，隔天凌晨3點突然心臟驟停，被人發現時已回天乏術。

(中時新聞網)