農委會與澳洲農業官員簽署MOU，將台灣荔枝品種輸出到澳洲試種。（取自Linbay好 油臉書）

台灣近日為了大陸以檢疫原因暫停鳳梨輸入，鬧得沸沸揚揚，更有人質疑鳳梨品種以及種植技術是否外流到對岸。不過，除了鳳梨以外，農業專家林裕紘今（8）日在臉書「Linbay好油」踢爆，台灣荔枝品種以及栽培技術，在2016年政黨輪替之後，流出到澳洲，農委會與澳洲農業官員於105年7月簽署合作備忘錄（MOU），當時農委會副主委陳吉仲也在場見證。

林裕紘指出，澳洲為什麼要台灣這些荔枝品種？澳洲方面也講得很清楚，他們希望反季節輸出，輸出回台灣。所以台灣不只送品種、送技術，還要變成被進攻型農業，讓人家種了荔枝之後再賣回給台灣。不過最後在MOU上，有要求由這個計劃生產的荔枝，被限制回銷給台灣。

經過3年，108年台灣有6個品種的荔枝，通過檢疫，由時任農委會副主委陳駿季於108年10月23日在澳洲昆士蘭利文斯通郡，與澳洲農業官員一起參加試種儀式。

林裕紘直言，這案子表面上好像是一個品種跟技術的輸出，讓人覺得台灣農業第一名，骨子裡卻是我們把技術、品種送過去給人家，後續的商業模式也沒分一杯羹。

林裕紘批評，只有面子，沒有裡子，浪費公帑，這才是荔枝輸澳的真相，這是一個比悲傷更悲傷的故事。

(中時新聞網)