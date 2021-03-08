天底下的男人面對女人頻頻向自己撒嬌，普遍能激起強大的保護欲，就算吵架了，只要女人適當的撒嬌，也能夠減少雙方矛盾。搜狐網運勢專欄就點名3大生肖女生，越喜歡你，就越愛對你撒嬌賣萌，讓男友毫無抵抗力。
生肖兔：
生肖屬兔的女生性格溫和，相當乖巧可人，讓人有種想要保護她的欲望，她們一旦撒嬌起來，不少男生都無法招架得住，往往一不小心就淪陷在她們的溫柔鄉中。此外，屬兔的女生平時很黏人，也懂得照顧人，和她們交往會莫名的感到快樂。
生肖羊：
生肖屬羊的女生心思單純，不喜歡玩心機，比較擅長撒嬌，尤其是當她們提出的請求被拒絕時，她們會使出渾身解數瘋狂撒嬌賣萌，直到男友心軟答應為止。看到她們撒嬌的樣子，會讓人無法動氣，反而順著她們的意思辦事。
生肖豬：
生肖屬豬的女生性格活潑開朗，但是在關係好的朋友面前擅長裝無辜、裝可憐，這樣當她們提出請求時，對方往往很難拒絕。她們天生特別有福氣，心思單純善良，受到身邊親友的寵愛，沒有人捨得對她們發脾氣。
文章來源：sohu
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。