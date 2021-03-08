天底下的男人面對女人頻頻向自己撒嬌，普遍能激起強大的保護欲，就算吵架了，只要女人適當的撒嬌，也能夠減少雙方矛盾。搜狐網運勢專欄就點名3大生肖女生，越喜歡你，就越愛對你撒嬌賣萌，讓男友毫無抵抗力。

生肖兔：

生肖屬兔的女生性格溫和，相當乖巧可人，讓人有種想要保護她的欲望，她們一旦撒嬌起來，不少男生都無法招架得住，往往一不小心就淪陷在她們的溫柔鄉中。此外，屬兔的女生平時很黏人，也懂得照顧人，和她們交往會莫名的感到快樂。

生肖羊：

生肖屬羊的女生心思單純，不喜歡玩心機，比較擅長撒嬌，尤其是當她們提出的請求被拒絕時，她們會使出渾身解數瘋狂撒嬌賣萌，直到男友心軟答應為止。看到她們撒嬌的樣子，會讓人無法動氣，反而順著她們的意思辦事。

生肖豬：

生肖屬豬的女生性格活潑開朗，但是在關係好的朋友面前擅長裝無辜、裝可憐，這樣當她們提出請求時，對方往往很難拒絕。她們天生特別有福氣，心思單純善良，受到身邊親友的寵愛，沒有人捨得對她們發脾氣。

(中時新聞網)