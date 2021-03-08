有沒有這麼慘？一位男網友於今年2月參拜月老求得「上上籤」後，異性友人卻在往後的一個月內不增反減，不是脫單就是斷聯絡。讓他自嘲拜完月老後反而幫身邊的人找到伴侶，徒留自己孤身一人。眼尖網友一看籤詩上的「2字」恰巧說明了始終單身的原因。

這位苦命原PO近日在臉書「爆廢公社二館」上表示，自從今年2月4日拜完月老後，至今的一個多月異性朋友卻是越來越少，不是失聯就是脫單；想要認識的對象不是離職就是去外地工作。不禁讓他認為，在拜完月老後，反而幫助身旁的異性都找到伴侶。

原PO進一步指出，一位同事介紹表妹給他認識不到2天，對方就成功脫單。無奈表示，「月老呀月老～我在這呀～謝謝祢幫我的朋友們脫單，可是我也要呀。是我拜的捏！」

貼文一出，網友紛紛表示，「看來月老幫你擋掉很多災呢！」、「交不到女朋友，可以試著交男朋友啊」、「月老在幫你過濾吧」、「你是不是很會哄女生睡覺？你一密她們就說要睡了」。也有網友笑稱原PO根本是月老駐人間業務代表，想脫單或許找原PO更有用。「我可以當你朋友嗎」、「請問什麼時候開放參拜」、「版主我請你吃飯，感覺你比月老有用」。

眼尖網友發現，只要將原PO所抽的籤詩上兩句話最後一字合在一起看，就成為「孤命」，笑稱或許這正是此籤詩的涵義。（摘自爆廢公社二館）

還有眼尖網友發現，只要將原PO所抽的籤詩上兩句話最後一字合在一起看，就成為「孤命」，笑稱或許這正是此籤詩的涵義。不過一位網友表示，拜月老用意不在幫忙找好姻緣，不該奢望突然有很多異性出現，反而是幫忙趕走很多孽緣、爛桃花。「所以搞不好那些人適合你朋友，所以送到你朋友身邊啦！」

(中時新聞網)