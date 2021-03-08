民宅7天內離奇自燃逾40次 屋後墓地作祟？陸警消追真相（翻攝 河南電視台）

河南信陽市有一間民房最近在一周內離奇發生40多次火災，每次起火點及時間點均不相同。屋主羅先生甚至聲稱，曾在躺下睡覺的10分鐘後，棉被突然着火。面對險象環生的生活環境，他只好報警求助尋求答案。

據《河南電視台》報導，屋主羅先生指出，春節還沒過完，農曆正月11日起，家中就開始發生不明的起火事件，先是晚間7時許，門口的窗簾自己著火了，接著屋後也有7、8處地點著火，原本以為是小朋友過年惡作劇，但現在學生已經開學，自燃起火現象仍在發生。

羅先生說，家中的窗簾、被子、床褥、沙發、櫃子等物品都曾經因為不明原因起火，火勢甚至大到需要用桶子裝水澆熄火苗。雖然把火撲滅，但自燃事件不斷發生，一天內可以有多次冒火。為釐清真相，屋主在家中安裝十多個監視器，發現物品是自己燃燒起來。

民宅7天內離奇自燃逾40次 屋後墓地作祟？陸警消追真相（翻攝 河南電視台）

民宅7天內離奇自燃逾40次 屋後墓地作祟？陸警消追真相（翻攝 河南電視台）

詭異的自燃事件還引來村民穿鑿附會，由於起火民宅後方有許多墳墓，會不會是傳說中的鬼火？但是一般只有在新墳墓當中才會出現「磷燃燒」的現象，並無法解釋自燃事件。還有村民質疑，附近正在爆破建水庫，是不是爆炸引起震動引出了地底頁岩天然氣，造成起火？地質專家到場測量檢查也沒有發現異常。

多次接獲求助的當地消防大隊大隊長梁偉光指出，當事人報警的那一次起火點並不大，能自己控制火勢將火撲熄；目前已將燃燒的殘餘物送往相關單位化驗，了解是否含有助燃劑成分。而據《澎湃新聞》報導，初步調查發現，所謂的自燃事件應屬「人為事件」，因為自從消防人員進駐民宅後，就沒有再發生不明起火自燃，真相細節將在調查完成後對外公佈。

(中時新聞網)