林月雲、侯佩岑母女近日在大陸節目《婆婆和媽媽》大吐心底話，因林月雲提及小三過往，引發觀眾反彈，連侯佩岑發文道歉都無法止血。名嘴粘嫦鈺在8日晚間播出的劉寶傑節目《關鍵時刻》談到此事，兩人難掩怒火狠批，劉寶傑表示：「妳家的家醜在台灣也就算了，竟然拿到大陸去播，為了6500萬，臉都不要了。」

劉寶傑狠批林月雲、侯佩岑母女。（翻攝自東森新聞《關鍵時刻》）

粘嫦鈺則說：「以我跑30多年的八卦，我看到她們去上節目講這個事情，把當年她媽媽二度當小三的歷史講出來，就是為了這6500萬，我只有8個字形容：『瞠目結舌、搖頭嘆息』，連我這種老江湖都看不下去。」節目中侯佩岑與媽媽相擁淚嘆：「媽媽妳真的很不容易。」林月雲則回：「事情過去就過去，現在只有懺悔。」場面看似溫馨，但觀眾不埋單，粘嫦鈺冷問：「真心話妳們在家裡講就可以，為什麼拿到節目上講？」

粘嫦鈺點出關鍵，「她（林月雲）當年介入侯世宏、邱嘉雄兩段婚姻，當了兩個閨密家庭的小三，兩個家庭男主角已經過去了，但元配跟親人都還在，她如今所有的一切都是別人的淚水換來，真的是卑劣、拙劣的虛偽演技」。劉寶傑忍不住冷問：「這些事情都過去，也沒人要講了，但是妳還把它拿出來賣錢，妳把人家的錢都弄到口袋裡面了，還去賣6500萬，那兩個被妳搞的，要不要給人家錢呢？」

(中時 )