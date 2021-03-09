紐約時報記者歷時三年的追蹤調查全記錄，揭露對川普、美國著名製片人溫斯頓（Harvey Weinstein）、美國大法官卡瓦諾(Brett Michael Kavanaugh)，以及隱瞞在各行各業許多角落中的性騷擾與指控。

剖析性騷擾何以被容忍，對#MeToo運動最切身的觀察，最尖銳的提問：

歷史發生第一次是悲劇，第二次是鬧劇

為什麼哈維•溫斯坦的性侵行為得以在數十年內累積形成一個模式（Pattern），可以數十年如一日，一而再、再而三的發生？哈維•溫斯坦難道只是個案？

「過了二十年，為什麼大家還不說出來？」

是哪些模式、法律、企業組織文化，以及社會中的慣習，讓你我成為助長性不當行為的最大幫兇？

#MeToo運動走得太遠，還是遠遠不夠？

溫斯坦事件後，女性受到性騷／性侵經驗真的就受到重視與平反了嗎？無端指控與真實的距離有多遠？當舊的權力模式被打破，性不當行為被指認出來，與性相關的新共識與合理制度會出現嗎？

【精彩書摘】

這個代表團裡另外兩個成員的出現，就令人費解。梅根與蘿貝塔．卡普蘭（Roberta Kaplan）握手，她是成功贏得「美國訴溫莎案」（United States V. Windsor）的訴訟代理人，這宗指標性的最高院案件為聯邦同性婚姻鋪了路。再來，梅根認出一位高大、引人注目的中年女子，留著一頭黑髮，面孔似曾相似。她是卡倫．杜飛（Karen Duffy），也就是「杜芙」（Duff），一位年輕時擔任過MTV電台的主持人。在這宗她們必然一無所知的事件中，她們為什麼選擇站在溫斯坦身邊？

寇貝特想把期望設定清楚：這場會議要緊緊專注於amfAR交易案上。

然而，很清楚地，溫斯坦企圖製造一套自己的說法。關於他對令人心痛的愛滋感染之覺醒、他廣泛的慈善贈予，以及他對其他人所受之苦的關心。現在坐在會議室旁邊的訪客，都扮演支持他的角色。

起初，溫斯坦的口氣是友善的，即使帶著高人一等的姿態。他開始一堂輔導課，講述慈善募款的真實世界是怎麼運作的。他解釋說，如果記者們挖得深入一點，他們會看到像與amfAR這宗有創意的交易案，其實是極為常見的。每個人都這麼做。他說，如果你想要在世界上過得好，你經營慈善工作就要像經營事業一樣，他在拍賣會上協助募得的其他款項，確實都給了amfAR。

「而且是合法的勾當，」他說，臉上綻開了一抹微笑說：「我們的想法是讓人們得到幫助。」

現在該是時候討論他做了多少事協助打擊愛滋感染了。他回憶說，他第一次看見這種疾病近距離肆虐，是幾十年前當百老匯《歌舞線上》（A Chorus Line）的名導演麥可．班內特（Michael Bernnet）開始生病時。

「有一天，我接到一個人打來電話，說班內特得了肺炎。然後我……」溫斯坦停頓了一下，彷彿要穩住自己。「好的，沒問題。我會讓它過去的，」他說。

很快地，溫斯坦讀了一篇真正的草稿，是今天無法與會的一位前amfAR副主席寫的聲明。溫斯坦以第三人稱的方式，描述了他的同情與慷慨：

「溫斯坦前來問：『你需要幫忙嗎？』」溫斯坦朗讀著：「我們需要，然後他真的接手了拍賣的事，拜託了很多人。」

他看起來哽咽，努力要念出這些字。

「我不是在演，」這位製片說。

他又重新開始，又停下來，彷彿要克制他的情緒，然後把這張草稿推過桌子給杜飛，請她念剩下的部分。她的眼中泛淚，說溫斯坦在她被診斷出罹患一種罕見疾病時，幫助她救回一命。她說，現在「代表此刻無法說話的人」很重要，指那些從溫斯坦的慷慨中直接獲益的愛滋感染者。

梅根讓他們說完，然後問了更多的問題。難道在一場慈善拍賣會上出價買東西的人，不該知道他們的錢到哪裡去了嗎？善款最後流到溫斯坦和其他《尋找夢幻島》投資人那裡，是恰當的嗎？

隨著每一回合的角力，溫斯坦明顯變得愈來愈不耐煩。

(本文摘自《性、謊言、吹哨者》/麥田)

【作者簡介】

茱蒂•坎特（Jodi Kantor）與梅根•圖伊（Megan Twohey）是《紐約時報》的調查記者，她們歷年來對女性、兒童與工作場所的報導，已經改變了部分美國法律，並且點出文化中既存的問題。二○一七年，她們揭發哈維•溫斯坦數十年來被指控的性侵惡行，引發全球對性騷擾的究責行動。

坎特與圖伊因為揭發哈維•溫斯坦的故事，共同贏得多項榮譽，包括新聞界的最高榮譽──普立茲公共服務獎。她們與家人住在布魯克林。

歡迎追蹤兩位作者的Twitter帳號： ＠jodikantor／＠mega2e

【譯者簡介】

游淑峰

花蓮人，台灣大學外文系畢，曾任地理雜誌採訪與編輯，目前為自由譯者。譯有《愈跑，心愈強大》、《生而自由，寫而自由》、《如何養出一個成年人》、《大吉嶺》、《每一刻，都是最好的時光》、《一次讀懂心靈探索經典》、 《超馬跑者的崛起》、 《生來已逝的愛德華•高栗》 、《侘寂－追求不完美的日式生活美學》等書。認為能透過譯筆與讀者分享作家的生活與心靈，是一件很幸福的事。

《性、謊言、吹哨者》/麥田

(中時新聞網)