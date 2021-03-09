雖然人們經常會說「多多益善」，但並不是所有的東西都越多越好，特別是在家居風水中，有些東西多了反而壞事，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，家裡如果盆栽、水龍頭或玩偶太多，都會衰敗家人的運勢，因此一定要留意家中這些常見物品的數量，千萬不要買太多。

▍1.綠植過多陰氣重

在家中養植綠植，不僅可以美化環境，帶來生命和活力，而且還可以催財化煞，於是有些人將綠植擺放的到處都是，其實這樣的做法是非常不利的。這樣不但會造成室內空間擁擠，影響正常的採光和通風，而且綠植屬陰，會增加室內的陰氣，損害家人的身體健康，同時導致家人霉運連連，財運衰敗。

▍2.水龍頭過多財富流

家家戶戶都有水龍頭，在風水學中，水象徵著財富，若是家中水龍頭過多，那麼就意味著家中財富會全部流走，導致家人錢財難以儲蓄，整天會為了吃穿而發愁。

▍3.玩偶過多小人來

有些人喜歡在家中擺放各種玩偶，有些人會收藏公仔或面具來裝飾。若是數量適宜則無大礙，但若是擺放過多，讓人隨處可見，則對家人的運勢非常不利。尤其是一些人形玩偶，會讓居住者感覺經常被人偷窺，沒有安全感。並且，這些人形玩偶在風水學中象徵小人，長期擺放也會導致家人在生活中常遇小人使壞，阻礙較多，難以成就大事。

▍4.字畫過多運勢衰

字畫也是常見的家中裝飾物，要注意字畫懸掛的數量不可過多，少量的字畫可以幫助家人催旺風水，提升財運氣場。過多的字畫，不但會顯得庸俗，甚至還會造成家中財運發展緩慢，給家人招來不吉。

▍5.神像過多厄運至

很多家庭有供奉神像的習慣，祈求神佛保佑家宅安泰，富貴吉祥，這本是一件修福積德的好事，但若是將多個神像供奉，或是設置的神龕太大，讓自家的住宅成為了「神堂」，不僅不能得到神佛護佑，反而會招來災禍，令家人受到傷害。另外，家中供奉神佛，一定要結合自家的戶型、主人的五行八字，再請專業人士來進行開光，才可以得到神佛的庇佑。

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(中時新聞網)