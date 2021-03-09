常常聽到「肝若不好，人生是黑白的」這句廣告詞，的確，肝癌在國人１０大癌症死因中常占據第一位或第二位，死於肝癌的病患中，約有70%的人為B型肝炎帶原者，但也有20%為慢性C型肝炎感染者，就算還沒有得到肝癌，B、C型肝炎病毒感染引起的肝炎、肝硬化及其併發症嚴重影響健康。

●新生兒全面接種B肝疫苗，大幅減少B肝患者數量

大部分的人都知道熬夜喝酒，還有B、C型病毒性肝炎傷肝，但很多懷疑自己肝不好或抽血檢查發現肝指數異常到門診就診的病人並不知道自己過去有沒有檢驗過B肝或Ｃ肝。

過去數十年來，台灣在國家公衛政策讓新生兒全面接種B肝疫苗後，大幅減少了B肝患者的數量，可是C型肝炎尚無有效的疫苗可用來預防，以前C肝治療療程需注射干擾素合併抗病毒藥物，副作用多且停藥半年後測不到病毒的治療成功率約7~9成。

●醫療科技突飛猛進，2025年滅絕台灣C肝

直到近幾年隨著醫療科技的突飛猛進，藥廠研發出了治療C肝的全口服抗病毒藥物，降低藥物副作用同時大大提升了C肝的治癒率到九成以上，療程也只需要8到12周，儘管新藥上市藥價不斐，世界衛生組織還是喊出了2030年滅絕C肝的目標。

台灣經健保介入和藥廠協商後，現在每年衛服部有提供一定名額全程給付C肝的全口服抗病毒藥，期望能在世衛組織的目標之前，提早於2025年滅絕台灣的C肝。

●如何知道自己有沒有Ｃ肝？

什麼樣的人會得到Ｃ肝？怎麼知道有沒有Ｃ肝呢？臺北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師陳奕霖表示，以C型肝炎來說，主要的感染途徑是經由血液傳播，像是通過輸血、共用針頭、未適當消毒的醫療器材等方式傳播、而與C型肝炎感染者發生性行為、共用沾血之個人器具（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板）或經由母子垂直感染方式亦有可能發生感染。

得到C型肝炎後有些人有如疲累、虛弱、腹部不適、沒胃口、體重減輕、精神沮喪或是有輕微的黃疸等症狀，但許多患者都是無症狀而不自覺，如果這期間肝臟有發炎，發炎之後肝細胞再生，就會有纖維組織產生，纖維化厲害就容易得到肝硬化。當然並不是每一位C型肝炎都會有肝硬化，約只有1/4的人會發展到肝硬化。及早治療Ｃ肝就能減緩肝臟發炎降低肝硬化及肝癌的機會。

●注意喔！許多Ｃ肝患者沒有症狀

陳奕霖說，因許多Ｃ肝患者沒有症狀，民眾若是有風險或不知道自己有沒有C肝的人，目前健保提供主動篩檢的管道，只要符合45歲到79歲的一般民眾及40歲到79歲之原住民的人就有終身一次B、C型肝炎篩檢的機會，檢驗出C型肝炎後，醫師會進一步評估肝臟纖維化的程度，肝臟殘存功能，和其他藥物有無交互作用而後選擇適合的用藥，用藥過程中也會監測療效及副作用，民眾只需配合定時服藥定期返診抽血追蹤，數十萬的藥費由健保給付。

大家要知道，Ｃ肝是有藥可以治療的，因此治療一定要及時，提醒民眾早期篩檢早期治療，別等到身體嚴重不適才去就醫，錯失治療的黃金時間。

(中時新聞網)