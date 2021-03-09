【回憶殺】福原愛與江宏傑的台日婚姻日前驚爆危機，外界紛紛探討異國婚姻是否真的很不容易？不過，演藝圈也有一對來自韓國、日本的夫妻檔李玖哲、相馬茜，兩人從密戀到結婚情牽約16年，感情仍舊如膠似漆，令人稱羨不已。

家鄉在福岡的相馬茜從賽車女郎出道，2004年來台發展，長相甜美可愛又有成熟女人味的氣息，魅力風靡台、日兩地，不僅成為眾多男性的夢中情人，也是各大綜藝節目的常客，人氣頗旺。事業開紅盤連帶私生活受注目，相馬茜在台灣學中文時結識韓裔李玖哲，男方一看到她就很有好感，礙於個性害羞不敢進一步，直到聽聞相馬茜喜歡胖胖的男生，才暗自展開追求，2005年傳出同居遭否認，直到2010年李玖哲開餐廳，正式稱相馬茜「老闆娘」，戀情終於浮上檯面。

相馬茜曾是著名賽車女郎。（圖／中時資料照）

相馬茜曾活躍台灣演藝圈，左為瑪格麗特。（圖／中時資料照）

交往期間，李玖哲曾陷入事業低潮，認為自己沒錢又沒名，相馬茜非但沒有選擇離開，反而不離不棄的陪伴，不斷鼓勵他：「你可以的，我相信你！」讓李玖哲感到相當窩心，兩人也一路克服異國文化，愛情長跑多年，終於在2014年結婚，李玖哲3年後才在發片記者會公開喜訊，含淚告白相馬茜：「我愛她到永永遠遠，希望我們愛到老，就算死掉，下輩子也盼見到她。」真摯的情感令人動容。

結婚後小倆口定居日本，相馬茜幾乎淡出螢光幕，李玖哲因為工作關係來台發展，礙於疫情被迫分隔兩地，至今長達半年以上，但分居並沒有動搖感情，李玖哲上月情人節罕曬與相馬茜的親密合照，甜蜜告白：「我永永遠遠的Valentine，I Miss U」只見他霸氣的從後面環抱，相馬茜被寵得像小女孩般彎起了眼，即便戴著口罩、色調調成黑白，都藏不住愛意。

(中時新聞網)